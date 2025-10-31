Al in 2022 verdachte waarden: dopingexpert verklaart waarom Lazkano zo lang onder de radar bleef

Oier Lazkano is voorlopig geschorst door afwijkende waarden in zijn bloedpaspoort tussen 2022 en 2024. Hoe bleef de Spanjaard zo lang onder de radar en waarom kwam het nu pas aan het licht?

Er is niet één biologisch paspoort, maar in totaal zijn er vier. Een voor steroïden in urine, een voor steroïden in bloed, een voor groeihormoon-markers in bloed en als laatste het bloedpaspoort, waarbij bloedwaarden opgevolgd worden.

Met dat biologisch paspoort wordt over lange tijd gekeken of bepaalde waarden binnen bepaalde grenzen blijven. Als de schommelingen te groot zijn, kan dat wijzen op het gebruik van doping.

Als een grens overschreden wordt, dan zal een expert dat beoordelen. Als hij concludeert dat er sprake is van doping, wordt het paspoort naar nog twee andere experts doorgestuurd, die niet weten dat het om een verdacht profiel gaat. Als zij hetzelfde concluderen, wordt het een paspoortzaak.

Waarom bleef Lazkano zo lang onder de radar?

Bij Lazkano waren er al verdachte waarden in 2022, waarom heeft het dan zo lang geduurd? "Het pleit net voor de experten dat het zo lang geduurd heeft", zegt Professor Peter Van Eenoo, hoofd van het Gentse antidopinglabo bij Sporza Daily.





"Ze proberen te allen tijde alle andere verklaringen dan doping uit te sluiten en ze willen doorheen de tijd voldoende bewijs verzamelen, vooraleer een uitspraak te doen dat het wellicht doping is." Als een atleet verdachte waarden heeft na een hoogtestage moet het duidelijk zijn of die daar altijd zo op reageert.

"Soms duurt het wel een tijdje voor je nog twee hoogtestages hebt kunnen bemonsteren. Het bloedpaspoort reageert een stukje trager en vervolledigt de andere testen die er zijn."