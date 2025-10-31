"Crossers zijn al jaren verwend": UCI-topman wil iets veranderen aan het veldrijden

Het veldrijden is nergens populairder dan in Vlaanderen. De UCI heeft daar ook geen problemen mee, maar het zou toch nog liever meer evenwicht hebben.

De UCI wilde het veldrijden internationaler maken, maar daar is het toch niet helemaal in geslaagd. De uitstap naar Amerika in de Wereldbeker is sinds vorig seizoen verdwenen en zeven van de twaalf manches worden in België georganiseerd.

Toch ziet de UCI dat het veldrijden ook buiten Vlaanderen populairder wordt. Het WK in Liévin vonden ze een voltreffer, Benidorm is op korte tijd is uitgegroeid tot een topwedstrijd en Tabor blijft ook een klassieker.

Wat wil UCI nog veranderen aan Wereldbeker?

Volgens Peter Vandenabeele, Directeur Sport bij de UCI, doen Flanders Classics en de UCI inspanningen om de crossen buiten Vlaanderen te doen leven, maar is dat niet zo evident.

"De crossers hier zijn al jaren verwend. Ze vertrekken ‘s morgens en zijn ‘s avonds terug thuis. Ze staan bijgevolg niet te drummen om naar het buitenland te gaan", zegt Vandenabeele bij Het Nieuwsblad.

Hij erkent dan ook de waarde van de Vlaamse wedstrijden, want zij hebben de cross groot gemaakt. Toch zou hij toch nog iets willen veranderen. "Nog een tweetal grote wedstrijden in het buitenland erbij zou voor meer evenwicht zorgen."