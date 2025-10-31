"Dat gaf de doorslag": Van der Haar zegt waarom hij ondanks blanco contract stopt

Lars van der Haar hangt na dit seizoen zijn crossfiets aan de haak. De Nederlander heeft het vooral mentaal moeilijk om zich op te laden en voluit te trainen.

Het afscheid van Lars van der Haar komt niet uit het niets. De Nederlander had eind vorig seizoen al aangegeven bij zijn ploeg Baloise Glowi Lions dat hij nog één of twee seizoenen zou doorgaan.

Van de ploeg van Sven Nys kreeg Van der Haar een blanco contract, maar toen hij na zijn vakantie opnieuw begon te trainen dit voorjaar, had hij het lastig om zijn trainingen helemaal af te werken. Er begon een periode van maanden waarin hij het niet meer wist.

Van der Haar fysiek top, mentaal niet meer

"Op training draaide ik soms een kwartier tot een halfuur vroeger binnen. Ik heb een keer aan de kant zitten huilen en op de weg koerste ik in de zomer met heel veel tegenzin", zegt Van der Haar bij Sporza.

"Dat zag ik niet nog een jaar zitten en dat gaf de doorslag. Ik wilde niet meer enkel voor de euro's blijven rijden, ik wilde er ook nog plezier in hebben." Mentaal kan Van der Haar het niet meer opbrengen, terwijl hij fysiek nog top is.

In april reed de 34-jarige Nederlander nog zijn beste waarden, maar toch deed hij liever iets met zijn dochter en gezin dan zijn trainingen af te werken. Als die opofferingen niet meer kunnen, is 100% presteren ook moeilijk.