Een zegen voor Eli Iserbyt, maar...: "Sta daar nog steeds kritisch tegenover"

Na de Superprestige gaat dit weekend ook de X2O Badkamers Trofee van start. Voor Eli Iserbyt zal zo alleen nog de Wereldbeker overblijven als klassement.

In de Superprestige zijn al twee van de acht manches gereden, dit weekend worden op de Koppenberg en in Lokeren de eerste twee van acht manches van de X2O Badkamers Trofee afgewerkt.

Eli Iserbyt begint dus al met een achterstand van 30 punten op leider Michael Vanthourenhout in de Superprestige, in de X2O Badkamers Trofee krijgt hij twee keer vijf minuten straftijd door niet aan de start te komen.

Iserbyt blijft kritisch over late start van Wereldbeker

De Wereldbeker wordt zo het enige klassement waar Iserbyt van nul kan beginnen. Zijn comeback staat gepland op 11 november, de eerste manche van de Wereldbeker staat op 23 november in Tabor op het programma.

Die late aanvangsdatum van de Wereldbeker zal misschien een zegen zijn voor hem. "En zeggen dat ik daar kritisch tegenover stond. En nog steeds stá, hoor", zegt Iserbyt bij HLN.

"Het kan inderdaad een rode draad worden door mijn seizoen." Al wil Iserbyt voorzichtig blijven, want zijn comeback kan nog alle kanten uit. De start van de Wereldbeker kan ook nog te vroeg komen.