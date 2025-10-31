Ferrand-Prévot dient critici van antwoord over haar lage gewicht tijdens de Tour

Pauline Ferrand-Prévot won dit jaar de Tour de France Femmes. De Française kreeg bijzonder veel kritiek voor haar lage gewicht en blikt daar nu nog eens op terug.

Met een streng dieet waardoor ze zo'n 4 tot 5 kilogram lichter was dan tijdens het voorjaar won Pauline Ferrand-Prévot twee etappes en het eindklassement in de Tour. Volgens Ferrand-Prévot had ze niets extreem gedaan.

Toch werden er veel vragen gesteld bij het lage gewicht van Ferrand-Prévot, onder meer door concurrentes Vollering en Reusser. Nu komt de Française terug op de stroom van kritiek die ze kreeg.

Ferrand-Prévot vindt kritiek op gewicht overdreven

"Het was een belangrijk onderwerp tijdens en na de Tour. Ik vond het een beetje oneerlijk, want er werd veel over mijn gewicht gepraat, terwijl ik me gewoon zo goed mogelijk had voorbereid", zegt Ferrand-Prévot bij Marca.

"Het is in duursporten belangrijk om licht te zijn, vooral bij beklimmingen. Je moet écht in topvorm zijn. Maar de discussie liep uit de hand. In het vrouwenwielrennen wordt er vaker over zulke dingen gepraat, deels om gezondheidsredenen, maar ook omdat we als vrouwen goed voor ons lichaam moeten zorgen."

"Gewicht is belangrijk, ja, maar het is maar één factor: je moet ook trainen, herstellen en alles goed doen. Het is slechts één parameter, niet allesbepalend. In elk geval, mijn gewicht is nu weer normaal – dus alles is goed."