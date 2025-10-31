Heeft hij gelijk? Bart Wellens wil iets veranderen aan Koppenbergcross

Op 1 november wordt de Koppenbergcross traditioneel gereden. Bart Wellens vindt echter dat het parcours van zijn glans heeft verloren de laatste jaren.

De Koppenbergcross staat elk jaar garant voor heel veel toeschouwers, maar ook een loodzware cross. De renners moeten van bij de start de Koppenberg omhoog en dat elke ronde opnieuw.

Daardoor moeten de renners maar een beperkt aantal ronden afleggen en zijn de verschillen bijna altijd groot. De verschillen in de X2O Trofee, een klassement dat op tijd wordt opgemaakt, zijn dan ook vaak groot na één manche.

Wellens wil één beklimming van de Koppenberg

Bart Wellens zou dan ook graag terugkeren naar het oude parcours van de Koppenbergcross. "Wij moesten destijds maar één keer op de kasseien naar boven rijden", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Nu moeten de renners de Koppenberg naar boven en daarna gaat het lang naar beneden. "Door die ene keer op en neer was het vroeger mythischer. De vele beklimmingen zorgen er nu wel voor dat iedereen na afloop volledig naar de kloten is."

En dat kan enkele crossers wel zuur opbreken zondag. Want 24 uur na de Koppenbergcross staat al de tweede manche van de X2O Trofee op het programma in Lokeren. Wie niet hersteld is, kan daar nog eens veel tijd verliezen.