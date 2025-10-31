Jurgen Mettepenningen is niet blij met vele crossen achter betaalmuur

Michael Vanthourenhout won vorige zondag de tweede manche van de Superprestige in Overijse. Die cross zat echter achter een betaalmuur, zijn ploegmanager Jurgen Mettepenningen vindt dat jammer.

Vorig seizoen zaten vijf crossen in de kerstperiode achter een betaalmuur, dit seizoen zullen dat in totaal twaalf crossen zijn. Zes manches van de Wereldbeker en zes manches van de Superprestige zijn enkel betalend live te zien.

Telenet en Proximus beslissen daar zelf over, de ploegen hebben daar eigenlijk niets in te zeggen. Terwijl zij wel afhankelijk zijn van zichtbaarheid en inkomsten van hun sponsors om te overleven.

Voor Mettepenningen zou het beter zijn dat alle crossen op een open net te zien zijn, maar dat is financieel niet meer haalbaar. Mettepenningen begrijpt ook dat Telenet en Proximus uit de kosten moeten komen.

Betaalmuur zorgt voor minder zichtbaarheid

Hij voelde de bui dan ook hangen, het is eigen aan de tijd dat alles steeds meer achter een betaalmuur verdwijnt. Het veldrijden volgt daarmee de trend van het voetbal, waarvan bijna niets meer op een open net wordt getoond.

Die aanpassingen zal het veldrijden ook moeten maken. "Voor nu is het voor ons duidelijk dat betaalzenders niet goed zijn. Het gaat echt ten koste van de bereikbaarheid van de sport", zegt Mettepenningen bij WielerFlits.