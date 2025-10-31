Koppenbergcross bezorgt organisator stevig prijskaartje van half miljoen euro

De Koppenbergcross is een monument in het veldrijden met vaste afspraak op 1 november. Al hangt daar wel een stevig prijskaartje aan vast.

Met de Koppenbergcross wordt de X2O Badkamer Trofee opnieuw op hang getrapt. Op de bult van Melden zullen de crossers opnieuw strijden om de kassei, zoals in Parijs-Roubaix, mee te nemen naar huis.

Voor organisator Golazo is de Koppenbergcross wel een dure aangelegenheid. Omdat er op de Koppenberg niets voorzien is, geen waterkraan of stopcontact, moet alles speciaal voor de cross aangelegd worden.

Half miljoen euro om Koppenbergcross te organiseren

Die logistieke kosten zouden volgens HLN oplopen tot zo'n 235.000 euro voor de Koppenbergcross. Daarnaast zijn er ook nog andere kosten, zoals de startgelden voor de renners en de licentiekosten, goed voor zo'n 107.000 euro.

Daarnaast moet er ook nog personeel betaald worden om de cross goed te organiseren, nog eens zo'n 105.000 euro en dan is er ook nog de marketing-, media- en promotiekosten die ook 55.000 euro kosten.

Samengeteld kost het organiseren van de Koppenbergcross dan ook zo'n half miljoen euro. Door sponsors, de grootste inkomstenbron, vips en inkomgelden wordt dat bedrag zo goed mogelijk terugverdiend.