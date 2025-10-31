Red Bull-BORA-hansgrohe reageert kort en krachtig op voorlopige schorsing van Oier Lazkano

Er hangen donkere wolken boven verdere de carrière van Oier Lazkano. Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe heeft de banden met de geschorste Spanjaard verbroken.

Nadat Oier Lazkano maandenlang van de radar was verdwenen, kwam de UCI met opheldering. De Spanjaard is voorlopig geschorst na “onverklaarbare, afwijkende bloedwaarden” in zijn biologisch paspoort in 2022, 2023 en 2024.

In die drie jaar reed Lazkano bij Movistar en behaalde hij zijn beste resultaten, hij werd onder meer tweede in Dwars door Vlaanderen in 2023 en derde in Kuurne-Brussel-Kuurne in 2024. Vorig jaar werd Lazkano ook Spaans kampioen op de weg.

Door zijn goede prestaties versierde Lazkano een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe en tekende er een contract voor drie jaar. Maar dit voorjaar was Lazkano nergens en na Parijs-Roubaix reed hij geen enkele koers meer.

Red Bull-BORA-hansgrohe zegt contract van Lazkano op

Wellicht wist de Duitse ploeg al hoe de vork aan de steel zat en heeft het contract van Lazkano na het statement van de UCI meteen verscheurd. "We bevestigen dat Oier Lazkano niet langer onderdeel uitmaakt van ons team."





"Dit volgt na de beslissing van de UCI om hem voorlopig te schorsen. De overtredingen betreffen de periode van 2022 tot 2024, voordat hij bij onze ploeg kwam", wordt het statement van de ploeg afgesloten.