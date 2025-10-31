Ruben Van Gucht krijgt stevige straf voor meermaals rijden zonder rijbewijs

Wielercommentator Ruben Van Gucht is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot 9 maanden rijverbod en een boete van 4.800 euro. Van Gucht reed meermaals zonder rijbewijs.

In december 2024 werd Ruben Van Gucht door de politie uit het verkeer gehaald op de E17 ter hoogte van Nazareth. Van Gucht testte positief op alcohol en had op dat moment 1,15 promille in zijn bloed.

Het rijbewijs van Van Gucht werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Na die periode werd Van Gucht opnieuw tegengehouden door de politie, maar hij had op dat moment zijn rijbewijs nog niet teruggekregen.

Van Gucht werd door camera's meerdere keren herkend, terwijl hij zijn rijbewijs dus nog niet terug had. "Hij wist niet dat hij eerst nog moest blazen om aan te tonen dat hij nuchter was, om dan zijn rijbewijs terug te krijgen", zegt zijn advocaat bij HLN.

Rijverbod en boete voor Ruben Van Gucht

De politierechtbank in Dendermonde veroordeelde Van Gucht, die niet aanwezig was, tot een rijverbod van negen maanden en een boete van 4.800 euro. Van Gucht moet ook zijn examens opnieuw afleggen voor hij opnieuw mag rijden.

De zaak voor rijden onder invloed wordt op 18 december behandeld, de rechter drong er op aan dat Van Gucht dan wel aanwezig zou zijn. Hij moet ook zijn bloed laten analyseren om zijn alcoholgebruik in kaart te brengen.