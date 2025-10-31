Samen met heel wat Belgen: Wout van Aert komt dit weekend al in actie

Wout van Aert is zich aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen, maar staat op 1 november toch aan de start van een criterium. In West-Vlaanderen zwaait hij Tim Declercq uit.

De laatste etappe van de Tour of Holland was voor Tim Declercq (36) op 19 oktober zijn allerlaatste officiële wedstrijd als prof. Na dit seizoen hangt hij zijn fiets aan de haak en wordt hij trainer bij Soudal Quick-Step.

Toch zal Declercq nog één keer aan de start staan, in zijn eigen afscheidscriterium in het West-Vlaamse Hooglede-Gits. En dat zal hij doen in het gezelschap van heel wat (voormalige) profwielrenners.

Van Aert neemt afscheid van Declercq

De organisatie bevestigde een dag voor het criterium ook de deelname van Wout van Aert. Declercq was bij een ploeg nooit een ploegmaat van Van Aert, maar waren dat wel op het WK in 2021 en op het EK in 2023.

Voor Van Aert worden het zijn eerste wedstrijdkilometers sinds de SUPER 8 Classic op 20 september, al zal alles vooral in het teken staan van het afscheid van Tim Declercq. Naast Van Aert staan nog heel wat renners aan de start.

Tiesj Benoot, Oliver Naesen, Tim Merlier, Mauri Vansevenant, Jordi Warlop, Louis Vervaeke, Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe, Pieter Serry, Tim Torn Teutenberg, Daan Hoole en Philippe Gilbert zakken ook af naar Hooglede-Gits.