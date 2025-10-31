"Sluit het niet uit, maar...": dopingexpert zegt of er nog toppers positief zullen testen

Met Oier Lazkano is er opnieuw een renner tegen de dopinglamp gelopen, hij had afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort. Zullen er nog andere toppers volgen?

Oier Lazkano was een talentvolle subtopper die de laatste jaren toch enkele keren indruk maakte. Zo werd hij tweede in Dwars door Vlaanderen in 2023 en derde in Kuurne-Brussel-Kuurne in 2024.

Nu blijkt dat Lazkano in de periode tussen 2022 en 2024, afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort had. Moet er nu gevreesd worden dat er nog toppers betrapt zullen worden in de toekomst?

Worden toppers vaak getest op doping?

Professor Peter Van Eenoo, een autoriteit op vlak van doping, benadrukt dat er ook op andere manieren een verschil in niveau kan zijn tussen toppers. De voorbereiding, het karakter en talent spelen ook een factor.

"Pas op, ik sluit niet uit dat er toppers zijn die doping gebruiken, maar ze worden heel veel getest. Zéker de toppers die continu op hoog niveau presteren. Zij moeten vaak bereikbaar zijn voor controles. Dan ga ik ervan uit dat ze clean zijn", zegt Van Eenoo bij HLN.

De biologische paspoorten brengen ook veel zaken in kaart, wat vroeger niet het geval was. Toch wil hij voor niemand zijn hand in het vuur steken. "Maar het is niet zo dat een topper automatisch verdacht is."