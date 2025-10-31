Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Al voor de vijfde of zesde keer trok Remco Evenepoel naar de windtunnel van Specialized in de VS. En daar heeft zijn transfer deze keer alles mee te maken.

Na zeven jaar bij Soudal Quick-Step rijdt Remco Evenepoel vanaf 2026 voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Wennen aan nieuw materiaal zal Evenepoel niet moeten doen, beide ploegen gebruiken fietsen van Specialized. 

En toch moest Evenepoel naar de VS om opnieuw uren in de windtunnel van Specialized te zitten, want bij Red Bull-BORA-hansgrohe wordt er van een leeg blad gestart. De data over Evenepoel die Specialized al had, wordt niet gedeeld. 

Data van Evenepoel wordt niet gedeeld

"De data die verzameld zijn door of voor een profteam blijven strikt vertrouwelijk en worden nooit gedeeld buiten dat team, tenzij zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven", zegt Lionello Bardina, R&D Engineer bij Specialized, bij Cyclingnews

"Na een transfer zal de nieuwe ploeg zijn aanwinst bijna altijd naar onze Win Tunnel brengen om de data weer te verkrijgen." Voor een tijdrijder als Evenepoel zijn die data natuurlijk van levensbelang om goed te presteren. 

Maar waarom krijgt Red Bull de data niet van Soudal Quick-Step? "Je mag vooral niet vergeten dat de teams die wij steunen, elkaar ook bekampen. Ons engagement om de privacy van de data te respecteren, is dan ook essentieel voor de sterkte van onze partnerships." 

