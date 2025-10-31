'Tadej Pogacar wil opvallende koers toevoegen aan zijn programma in 2026'

Wereldkampioen Tadej Pogacar wil in 2026 terug naar waar het voor hem allemaal begon in 2019. De Sloveen zou zo wel heel vroeg aan zijn seizoen beginnen.

Tadej Pogacar werd in 2019 prof bij UAE Team Emirates en trok voor zijn eerste koers bij de elites naar de andere kant van de wereld. Pogacar stond toen op 15 januari in Australië aan de start van de Tour Down Under.

Sindsdien sloeg Pogacar de opener van de WorldTour over, vooral omdat hij zoals dit jaar in februari naar de UAE Tour werd gestuurd. In 2026 zou Pogacar echter opnieuw in Australië aan de start willen staan.

Rijdt Pogacar Tour Down Under in 2026?

"Hij heeft zijn team gevraagd om in januari aan zijn seizoen te beginnen, hij wil naar Australië gaan en de Tour Down Under rijden", zegt de Italiaanse journalist Beppe Conti bij Rai Sport. De Tour Down Under wordt van 20 tot 25 januari gereden.

"De rest van zijn kalender zal hetzelfde blijven." Dat betekent dat Pogacar de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour, het WK en de Ronde van Lombardije zou rijden.

Of Pogacar ook echt in januari al zijn seizoen zal aftrappen, zal pas in december duidelijk worden. Dan zal zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG communiceren over het programma van de wereldkampioen.