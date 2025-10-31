'Tadej Pogacar wil opvallende koers toevoegen aan zijn programma in 2026'

'Tadej Pogacar wil opvallende koers toevoegen aan zijn programma in 2026'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wereldkampioen Tadej Pogacar wil in 2026 terug naar waar het voor hem allemaal begon in 2019. De Sloveen zou zo wel heel vroeg aan zijn seizoen beginnen.

Tadej Pogacar werd in 2019 prof bij UAE Team Emirates en trok voor zijn eerste koers bij de elites naar de andere kant van de wereld. Pogacar stond toen op 15 januari in Australië aan de start van de Tour Down Under.

Sindsdien sloeg Pogacar de opener van de WorldTour over, vooral omdat hij zoals dit jaar in februari naar de UAE Tour werd gestuurd. In 2026 zou Pogacar echter opnieuw in Australië aan de start willen staan. 

Rijdt Pogacar Tour Down Under in 2026?

"Hij heeft zijn team gevraagd om in januari aan zijn seizoen te beginnen, hij wil naar Australië gaan en de Tour Down Under rijden", zegt de Italiaanse journalist Beppe Conti bij Rai Sport. De Tour Down Under wordt van 20 tot 25 januari gereden.  

"De rest van zijn kalender zal hetzelfde blijven." Dat betekent dat Pogacar de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, de Tour, het WK en de Ronde van Lombardije zou rijden. 

Of Pogacar ook echt in januari al zijn seizoen zal aftrappen, zal pas in december duidelijk worden. Dan zal zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG communiceren over het programma van de wereldkampioen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar

Meer nieuws

"Dat gaf de doorslag": Van der Haar zegt waarom hij ondanks blanco contract stopt

"Dat gaf de doorslag": Van der Haar zegt waarom hij ondanks blanco contract stopt

20:00
🎥 "Veel te veel geld aan uitgegeven": Jasper Stuyven showt zijn indrukwekkende wijnkelder Naast de fiets

🎥 "Veel te veel geld aan uitgegeven": Jasper Stuyven showt zijn indrukwekkende wijnkelder

19:00
"Crossers zijn al jaren verwend": UCI-topman wil iets veranderen aan het veldrijden

"Crossers zijn al jaren verwend": UCI-topman wil iets veranderen aan het veldrijden

18:30
Afwijkende waarden bij hun ploeg: Movistar is klaar en duidelijk over Lazkano

Afwijkende waarden bij hun ploeg: Movistar is klaar en duidelijk over Lazkano

17:00
"Sluit het niet uit, maar...": dopingexpert zegt of er nog toppers positief zullen testen

"Sluit het niet uit, maar...": dopingexpert zegt of er nog toppers positief zullen testen

16:30
Ferrand-Prévot dient critici van antwoord over haar lage gewicht tijdens de Tour

Ferrand-Prévot dient critici van antwoord over haar lage gewicht tijdens de Tour

16:00
Een zegen voor Eli Iserbyt, maar...: "Sta daar nog steeds kritisch tegenover"

Een zegen voor Eli Iserbyt, maar...: "Sta daar nog steeds kritisch tegenover"

15:00
Ruben Van Gucht krijgt stevige straf voor meermaals rijden zonder rijbewijs Naast de fiets

Ruben Van Gucht krijgt stevige straf voor meermaals rijden zonder rijbewijs

14:00
"Andere ploegen hebben dat niet": Oliver Naesen onthult grote geheim van Decathlon

"Andere ploegen hebben dat niet": Oliver Naesen onthult grote geheim van Decathlon

13:30
🎥 "Groter, wilder en spectaculairder!": Turbo Cross van Average Rob komt terug op nieuwe locatie en met ander concept

🎥 "Groter, wilder en spectaculairder!": Turbo Cross van Average Rob komt terug op nieuwe locatie en met ander concept

12:30
"Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish

"Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish

12:00
1
Samen met heel wat Belgen: Wout van Aert komt dit weekend al in actie

Samen met heel wat Belgen: Wout van Aert komt dit weekend al in actie

11:30
Heeft hij gelijk? Bart Wellens wil iets veranderen aan Koppenbergcross

Heeft hij gelijk? Bart Wellens wil iets veranderen aan Koppenbergcross

11:00
Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

10:00
Red Bull-BORA-hansgrohe reageert kort en krachtig op voorlopige schorsing van Oier Lazkano

Red Bull-BORA-hansgrohe reageert kort en krachtig op voorlopige schorsing van Oier Lazkano

09:00
Thibau Nys wil misverstand de wereld uit: "Zal niet zo zijn"

Thibau Nys wil misverstand de wereld uit: "Zal niet zo zijn"

08:30
Koppenbergcross bezorgt organisator stevig prijskaartje van half miljoen euro

Koppenbergcross bezorgt organisator stevig prijskaartje van half miljoen euro

08:00
Veldrijden meer achter betaalmuur: Sven Nys kent de echte reden

Veldrijden meer achter betaalmuur: Sven Nys kent de echte reden

07:30
Terug bij Soudal Quick-Step: Niki Terpstra stevig geschrokken van wat hij zag

Terug bij Soudal Quick-Step: Niki Terpstra stevig geschrokken van wat hij zag

07:00
Tourwinnaar "maakt zich boos" over dominantie van Tadej Pogacar

Tourwinnaar "maakt zich boos" over dominantie van Tadej Pogacar

30/10
Binnenkort geen ploegmaats meer: Thibau Nys is eerlijk over Lars van der Haar

Binnenkort geen ploegmaats meer: Thibau Nys is eerlijk over Lars van der Haar

21:30
Intermarché-Wanty eist geld van Visma-Lease a Bike

Intermarché-Wanty eist geld van Visma-Lease a Bike

20:30
Nys start met ander gevoel aan seizoen, maar weet ook dat schijn kan bedriegen

Nys start met ander gevoel aan seizoen, maar weet ook dat schijn kan bedriegen

30/10
📷 Snelheidsduivel Lotte Kopecky geniet met volle teugen samen met... Axel Merckx

📷 Snelheidsduivel Lotte Kopecky geniet met volle teugen samen met... Axel Merckx

30/10
Bommetje bij ploeg van Remco Evenepoel: Oier Lazkano loopt tegen de lamp

Bommetje bij ploeg van Remco Evenepoel: Oier Lazkano loopt tegen de lamp

30/10
Geen wereldtitel: Van der Haar is duidelijk over kwelduivels Van der Poel en Van Aert

Geen wereldtitel: Van der Haar is duidelijk over kwelduivels Van der Poel en Van Aert

30/10
Bart Wellens kreeg zekerheid en mag zo eindelijk samenwerken met topcrosser

Bart Wellens kreeg zekerheid en mag zo eindelijk samenwerken met topcrosser

30/10
"Cirkel is rond": Sam Bennett vindt onderdak bij ploeg met heel wat Belgen

"Cirkel is rond": Sam Bennett vindt onderdak bij ploeg met heel wat Belgen

30/10
Nieuwe stap in de fusie met Lotto: Intermarché-Wanty neemt na tien jaar afscheid

Nieuwe stap in de fusie met Lotto: Intermarché-Wanty neemt na tien jaar afscheid

30/10
Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

30/10
Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"

Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"

30/10
Twijfels over Tour-deelname Van der Poel en concrete verwachtingen voor Van Aert: "Dan krijg je pure chaos"

Twijfels over Tour-deelname Van der Poel en concrete verwachtingen voor Van Aert: "Dan krijg je pure chaos"

30/10
Dan toch niet zo onlogisch: er zit meer achter transfer Uijtdebroeks naar Movistar dan iedereen denkt

Dan toch niet zo onlogisch: er zit meer achter transfer Uijtdebroeks naar Movistar dan iedereen denkt

30/10
Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

30/10
Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert

Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert

30/10
Actie die Wout van Aert in België veel kritiek opleverde wordt nu juist geprezen: "Een briljant voorbeeld"

Actie die Wout van Aert in België veel kritiek opleverde wordt nu juist geprezen: "Een briljant voorbeeld"

30/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Oier Lazkano Bart Wellens Lars Van Der Haar Mathieu Van Der Poel Alexander Krieger Eli Iserbyt Christophe Laporte Pauline Ferrand-Prévot Jasper Stuyven Cian Uijtdebroeks Toon Aerts Julien Vermote Greg Van Avermaet Egan Bernal Primoz Roglic Sam Bennett

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved