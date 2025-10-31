Terug bij Soudal Quick-Step: Niki Terpstra stevig geschrokken van wat hij zag

Eind 2018 trok Niki Terpstra de deur achter zich dicht bij Quick-Step. Sinds zijn vertrek is de ploeg stevig veranderd en uitgebreid.

Vanaf volgend jaar wordt Niki Terpstra, net als Sep Vanmarcke, ploegleider bij Soudal Quick-Step. Voor de Nederlander is het thuiskomen, want tussen 2011 en 2018 reed hij bij de Belgische ploeg en boekte hij er zijn grootste successen.

Sinds zijn vertrek zeven jaar geleden is er veel veranderd. "Ik ben afgelopen week bij Soudal Quick-Step geweest, en hoe dat gegroeid is sinds ik daar als renner vertrok...", zegt Terpstra bij Speed on Wheels.

In 2023 werd de opleidingsploeg Soudal Quick-Step Devo Team aan de structuur toegevoegd, in datzelfde jaar is ook vrouwenploeg AG Insurance-Soudal en een opleidingsteam voor vrouwen aan boord gekomen.

UCI jaagt ploegen op kosten

Bijna elke ploeg in de WorldTour heeft nu een eigen opleidingsploeg en volgens Terpstra is de UCI daar de oorzaak van. "Ze willen belofteploegen integreren, wat geld kost", zegt de Nederlander.

"Ze willen ook andere disciplines integreren in wegploegen, want ze gaan nu de UCI-punten van baanrenners en off-road-renners laten meetellen in wegploegen. Dat gaat echt de verkeerde kant op. Je moet alleen maar meer grote sponsors vinden."