Thibau Nys wil misverstand de wereld uit: "Zal niet zo zijn"

Thibau Nys begint in de Koppenbergcross aan zijn seizoen in het veld. Na zijn titels op het EK en BK vorig seizoen wil Nys dominanter zijn dit seizoen.

In zijn eerste seizoen bij de profs won Thibau Nys drie crossen en werd hij nog één keer derde. Vorig seizoen won Nys vijf crossen en stond hij nog vijf keer op het podium. De prestaties van Nys gaan dus in stijgende lijn.

Dit seizoen wil Nys nog beter doen en droomt hij van in totaal tien overwinningen. De Europese kampioen heeft zo'n 22 crossen op zijn programma staan en zal dus bijna de helft daarvan moeten winnen.

Wordt Nys dominant zonder Van Aert en Van der Poel?

Vooral in de weken waarin Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog niet aan de start staan kan Nys de dominante factor worden in de cross. "Ik hoop het. Het is een mooi compliment dat mensen dat verwachten, maar ik ga me er niet meer druk door laten opleggen", zegt Nys bij HLN.

Nys vindt van zichzelf dat het moet gebeuren en dat hij er moet staan, maar hij benadrukt ook dat het niveau in het veld heel hoog ligt. "Het zal niet zo zijn dat ik overal met sprekend gemak win."





De Tour moet Nys ook naar een hoger niveau gestuwd hebben. Hij kan daardoor zwaardere trainingen aan en dat meerdere dagen na elkaar. Maar hoe zich dat in een wedstrijd zal vertalen, valt nog af te wachten.