🎥 Nerveuzer dan zelf koersen: kids van Van Aert, Lampaert en Declercq koersen tegen elkaar

Tijdens het afscheidscriterium van Tim Declercq in Hooglede kregen ook de kinderen van enkele profrenners de kans om te koersen. De jeugdwedstrijd trok veel aandacht van de papa's.

Voor de officiële start van het criterium in Hooglede vond een aparte kidsrace plaats. Kinderen van onder meer Wout van Aert, Yves Lampaert en Tim Declercq namen deel aan het evenement.

De jonge deelnemers reden een korte wedstrijd op een afgesloten parcours in het centrum van de gemeente. “Ik ben nerveus, vooral door de kidsrace”, vertelde Declercq vooraf aan Sporza. “Mijn dochter doet mee en dat is spannend.”

Kinderen van profrenners in de kijker

De jeugdwedstrijd werd georganiseerd als onderdeel van het afscheidsfeest van Tim Declercq. De kinderen kregen een eigen moment op het programma, voorafgaand aan het criterium voor profrenners. De belangstelling langs het parcours was groot. Fans en familieleden verzamelden zich om de jonge renners aan te moedigen.

De deelnemers waren afkomstig uit verschillende wielerfamilies. Naast de kinderen van Van Aert, Lampaert en Declercq reden ook andere jonge wielerliefhebbers mee. De organisatie zorgde voor een veilige omkadering, met duidelijke afbakening en begeleiding. De wedstrijd verliep grotendeels vlot, al ontstond er aan de finish een opstopping. Die zorgde voor enkele lichte aanrijdingen, zonder ernstige gevolgen.





Winnaar

Declercq, die zelf afscheid nam van het profpeloton, volgde de jeugdwedstrijd van nabij. Hij gaf aan dat het moment met zijn dochter voor hem bijzonder was. De betrokkenheid van de ouders was groot, met veel emotie en enthousiasme langs de zijlijn.

De kinderen genoten zichtbaar van hun deelname. Maar ook Van Aert en Lampaert waren aandachtige toeschouwers. De overwinning was voor het zoontje van Wout Deboot, die samen met Lampaert net een boek uitbracht.