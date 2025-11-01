Cavendish onthult verregaande interesse van topteam in Evenepoel uit 2022: "Ze waren bezig met iets groots"

Cavendish onthult verregaande interesse van topteam in Evenepoel uit 2022: "Ze waren bezig met iets groots"
Foto: © photonews

Remco Evenepoel verlaat Soudal Quick-Step eind dit jaar, maar genoot al lang interesse van meerdere topteams. Een anekdote uit het boek van Mark Cavendish onderstreept dit.

Cavendish heeft ruim een week geleden een autobiografie uitgebracht, met de titel 'Believe: Achieving the Impossible - How Cycling Greatest Sprinter Made History at the Tour de France'. Dat is een hele mond vol. Het is uiteraard een verwijzing naar het record dat Cavendish gebroken heeft. Hij behaalde 35 Tourritzeges, Eddy Merckx 34.

Cavendish heeft ook voor wat ophef gezorgd door kritische uitspraken over de onderhandelingen met Lefevere voorafgaand aan zijn tweede passage bij Quick-Step. Lefevere heeft daar ook al op gereageerd. Eind 2022 ging Cavendish opnieuw weg bij Quick-Step. Uiteindelijk zou hij bij Astana tekenen, maar hij werd eerst gelinkt aan andere ploegen.

Cavendish had door dat INEOS joeg op Evenepoel

De Brit was in principe akkoord met B&B Hotels, maar dat project stuikte ineen vanwege financiële problemen. "Toen het B&B-schip zonk, kreeg ik een telefoontje van Rod Ellingworth." Die werkte toen nog bij INEOS. "Hij zei dat ze met iets bezig waren. Iets groots, dat het budget zou opblazen. Ik wist meteen dat hij het over Remco Evenepoel had." 

Volgens Cavendish heeft INEOS Grenadiers in die periode verregaande pogingen ondernomen om Evenepoel weg te lokken bij Soudal Quick-Step. "Zulke deals zijn zeldzaam in het wielrennen: het is te complex en te duur. En Patrick Lefevere kennende zou hij zijn goudhaantje niet zomaar laten gaan. Maar money talks in deze sport, net als overal."

Evenepoel niet naar INEOS maar naar Red Bull

Cavendish vermoedde dus dat Evenepoel wel naar INEOS zou gaan, als de Britse ploeg voldoende centen op tafel legde. Uiteindelijk bleek het financieel niet haalbaar en zo'n twee jaar later is het dus wel tot een akkoord gekomen tussen Evenepoel en Red Bull.

