Ex-wereldkampioen, die ook een jaar in Belgische loondienst reed, beslist dat het genoeg is en neemt afscheid

Het peloton telt volgend jaar een wereldkampioen minder. Onder hen die afscheid nemen van de wielersport, zit ook ene Rui Costa.

De Portugees zal altijd herinnerd worden vanwege zijn wereldtitel. In 2013 zette Rui Costa zich op het lijstje met wereldkampioenen door het heuvelachtige WK in het Italiaanse Florence te winnen. Het was de kans van zijn leven voor Rui Costa, maar ook voor de Spanjaard Joaquim Rodriguez. Rui Costa haalde het na een sprint met twee.

Het was lang niet de enige keer dat deze klimmer en aanvaller zich kon onderscheiden tijdens zijn carrière. Hij won ook drie etappes in de Tour de France en één etappe in de Vuelta. Daarnaast stond hij ook op het podium in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Het is dus een loopbaan geworden met wel wat adelbrieven.

Rui Costa had een aflopend contract

Op zijn 39ste kondigt Rui Costa nu aan dat het genoeg geweest is en hangt hij zijn fiets aan de haak. Het vermoeden bestond al langer dat hij van het peloton afscheid zou nemen. Als je op je 39ste een aflopend contract hebt en niet snel een verlenging van dat akkoord aankondigt, dan lijkt het vrij duidelijk in welke richting het gaat.

Alleen stond het nog niet helemaal vast. Rui Costa heeft nu zelf alle twijfel weggenomen door zijn beslissing op Instagram te verkondigen. Hij maakt er een punt van om alle ploegen waar hij voor gereden heeft te bedanken. In het profwielrennen waren dat Benfica, Caisse d'Epargne, Movistar, Lampre-Merida, UAE, Intermarché-Circus-Wanty en EF Education-EasyPost.

Rui Costa hielp Intermarché aan zeges in 2023

Op gevorderde leeftijd reed hij in 2023 dus ook een jaar in Belgische loondienst voor Intermarché. Hij toonde toen dat hij het nog in zich had om koersen te winnen, waardoor hij nog een overstap naar EF versierde. Dat zou zijn laatste ploeg worden.