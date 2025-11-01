Geen cross, wel criterium: Van Aert geeft update over zijn vorm en begint over... de Tour de France

Wout van Aert heeft zijn eerste wedstrijdkilometers van het najaar gereden tijdens het afscheidscriterium van Tim Declercq. De renner van Visma-Lease a Bike gaf daarbij een stand van zaken over zijn fysieke paraatheid en toekomstplannen.

Van Aert verscheen in koersoutfit in Hooglede, waar ook de kids van heel wat renners aan de slag gingen. Hij koos voor het criterium, dat minder intensief is dan een veldrit. “Voor een criterium zijn mijn benen goed genoeg, maar voor een echte cross moet ik nog een beetje trainen”, stelt hij bij Sporza. De renner is sinds twee weken opnieuw aan het trainen na een rustperiode.

Trainingsopbouw en planning

De komende weken staan in het teken van verdere voorbereiding. Van Aert geeft aan dat hij nog enkele verplichtingen heeft, waarna het trainingsblok wordt opgevoerd. “Ik wil eerst een paar weken training afwachten om te kijken wanneer het zinvol is om te hervatten.” De veldritcampagne is voorlopig nog niet concreet ingevuld.

Met het oog op het wegseizoen in 2026 wil Van Aert een doordachte planning hanteren. “Er volgt straks ook nog een lang wegseizoen en daarom moeten we een verstandige planning maken.” De combinatie van disciplines vereist een zorgvuldige afstemming van trainingsmomenten en rustperiodes.

Van Aert bevestigt dat hij de Tour de France in het vizier houdt. Het parcours werd tien dagen geleden voorgesteld. “De openingstijdrit en de rit in Barcelona waren al geweten en daar keek ik heel hard naar uit.” Hij noemt die etappes als potentiële doelen, afhankelijk van zijn vorm en rol binnen het team.





Tourdeelname nog niet bevestigd

Over een definitieve deelname aan de Tour is nog geen duidelijkheid. Van Aert benadrukt dat de gesprekken met de ploeg nog moeten plaatsvinden. “Dat kan ik niet beloven, want die gesprekken met de ploeg moeten nog plaatsvinden.” Wel geeft hij aan dat hij de ambitie koestert om opnieuw deel uit te maken van de selectie.

Het volledige parcours van de Tour biedt volgens Van Aert minder ritten die hem volledig liggen. Toch ziet hij mogelijkheden. “Ik kan op veel terreinen uit de voeten als ik op topniveau ben. Dat is het doel.” De focus ligt op het bereiken van die vorm via een uitgebalanceerd trainingsschema.