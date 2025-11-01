Heeft Remco Evenepoel heel veel weg van een vijfvoudig Tourwinnaar?

Remco Evenepoel droomt ervan ooit de Tour te winnen, maar heeft nu al veel weg van een vijfvoudig Tourwinnaar. Dat zeggen sommigen toch.

In de meest recente editie van de Vlaamse Wielrijder & Biker komt niemand minder dan Bernard Hinault aan het woord. De Franse wielerlegende reageert op de stelling dat Remco Evenepoel erg op hem lijkt. "Qua morfologie is dat ook zo. We zijn allebei niet te groot, we zijn wat meer geblokt, we hebben die drie en die hunkering naar winnen."

Evenepoel heeft inderdaad een winnaarsmentaliteit om u tegen te zeggen. Een andere manier om Evenepoel als renner te omschrijven, is zijn specialisatie qua aerodynamica. "Ik had eveneens die aeroydynamica voor het tijdrijden, zoals hij." In het huidige wielrennen is er niemand die Evenepoel op dat vlak ook maar enigszins benadert.

Lef bij Evenepoel bevalt Hinault

Hinault kan het wel appreciëren dat Evenepoel zich met lef presenteert aan de start van wedstrijden, ook bij de grote afspraken. "Hij durft eveneens zeggen dat hij gaat winnen. Ik deed dat ook. Ik vind dat super. Je moet die ingesteldheid hebben of er gaat te vaak een muur zijn waar je niet over geraakt." Het komt er op aan om te geloven dat alles mogelijk is.

Alleen door die attitude te hebben kun je in het profwielrennen echt ver geraken, is de theorie van Hinault. Hij maakt de vergelijking tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar wat die instelling betreft. "Pogacar heeft diezelfde drive als Remco, maar minder stress." Het klopt dat Evenepoel zich tijdens een koers al eens druk kan maken.





Had Evenepoel zonder zadelprobleem Pogacar kunnen kloppen?

Dat zagen we bijvoorbeeld tijdens het WK. Hinault komt nog eens terug in het kampioenschap. "Ik vond het knap hoe hij in de achtervolging op Pogacar bleef verder knokken. Ik hoorde achteraf dat hij sukkelde met zijn zadel. Chapeau dat hij toch nog veel rechtzette, maar of hij Pogacar op de streep zou hebben aangekund, ik betwijfel het ten zeerste."