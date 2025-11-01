Heeft Remco Evenepoel heel veel weg van een vijfvoudig Tourwinnaar?

Heeft Remco Evenepoel heel veel weg van een vijfvoudig Tourwinnaar?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel droomt ervan ooit de Tour te winnen, maar heeft nu al veel weg van een vijfvoudig Tourwinnaar. Dat zeggen sommigen toch.

In de meest recente editie van de Vlaamse Wielrijder & Biker komt niemand minder dan Bernard Hinault aan het woord. De Franse wielerlegende reageert op de stelling dat Remco Evenepoel erg op hem lijkt. "Qua morfologie is dat ook zo. We zijn allebei niet te groot, we zijn wat meer geblokt, we hebben die drie en die hunkering naar winnen."

Evenepoel heeft inderdaad een winnaarsmentaliteit om u tegen te zeggen. Een andere manier om Evenepoel als renner te omschrijven, is zijn specialisatie qua aerodynamica. "Ik had eveneens die aeroydynamica voor het tijdrijden, zoals hij." In het huidige wielrennen is er niemand die Evenepoel op dat vlak ook maar enigszins benadert.

Lef bij Evenepoel bevalt Hinault

Hinault kan het wel appreciëren dat Evenepoel zich met lef presenteert aan de start van wedstrijden, ook bij de grote afspraken. "Hij durft eveneens zeggen dat hij gaat winnen. Ik deed dat ook. Ik vind dat super. Je moet die ingesteldheid hebben of er gaat te vaak een muur zijn waar je niet over geraakt." Het komt er op aan om te geloven dat alles mogelijk is.

Alleen door die attitude te hebben kun je in het profwielrennen echt ver geraken, is de theorie van Hinault. Hij maakt de vergelijking tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar wat die instelling betreft. "Pogacar heeft diezelfde drive als Remco, maar minder stress." Het klopt dat Evenepoel zich tijdens een koers al eens druk kan maken.

Had Evenepoel zonder zadelprobleem Pogacar kunnen kloppen?

Dat zagen we bijvoorbeeld tijdens het WK. Hinault komt nog eens terug in het kampioenschap. "Ik vond het knap hoe hij in de achtervolging op Pogacar bleef verder knokken. Ik hoorde achteraf dat hij sukkelde met zijn zadel. Chapeau dat hij toch nog veel rechtzette, maar of hij Pogacar op de streep zou hebben aangekund, ik betwijfel het ten zeerste."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Bernard Hinault

Meer nieuws

Cavendish onthult verregaande interesse van topteam in Evenepoel uit 2022: "Ze waren bezig met iets groots"

Cavendish onthult verregaande interesse van topteam in Evenepoel uit 2022: "Ze waren bezig met iets groots"

12:30
Wout van Aert spaart zich op geen enkel vlak: "Het seizoen start hier"

Wout van Aert spaart zich op geen enkel vlak: "Het seizoen start hier"

12:00
Uitgerekend oud-dopingzondaar heeft forse kritiek op Red Bull: "Een probleem of een nog veel groter probleem"

Uitgerekend oud-dopingzondaar heeft forse kritiek op Red Bull: "Een probleem of een nog veel groter probleem"

11:00
Van der Poel en Van Aert getagd, maar Thibau Nys zinspeelt alvast op deelname aan niet te missen event

Van der Poel en Van Aert getagd, maar Thibau Nys zinspeelt alvast op deelname aan niet te missen event

09:00
Was nieuwe ploeg Remco Evenepoel nalatig bij aantrekken van renner die van dopinggebruik beschuldigd wordt?

Was nieuwe ploeg Remco Evenepoel nalatig bij aantrekken van renner die van dopinggebruik beschuldigd wordt?

08:30
Ex-wereldkampioen, die ook een jaar in Belgische loondienst reed, beslist dat het genoeg is en neemt afscheid

Ex-wereldkampioen, die ook een jaar in Belgische loondienst reed, beslist dat het genoeg is en neemt afscheid

07:30
Niet wat iedereen verwacht: Sven Nys zegt welk effect de Tour zal hebben op crosser Thibau Nys

Niet wat iedereen verwacht: Sven Nys zegt welk effect de Tour zal hebben op crosser Thibau Nys

07:00
Al in 2022 verdachte waarden: dopingexpert verklaart waarom Lazkano zo lang onder de radar bleef

Al in 2022 verdachte waarden: dopingexpert verklaart waarom Lazkano zo lang onder de radar bleef

21:30
Jurgen Mettepenningen is niet blij met vele crossen achter betaalmuur

Jurgen Mettepenningen is niet blij met vele crossen achter betaalmuur

20:30
"Dat gaf de doorslag": Van der Haar zegt waarom hij ondanks blanco contract stopt

"Dat gaf de doorslag": Van der Haar zegt waarom hij ondanks blanco contract stopt

20:00
🎥 "Veel te veel geld aan uitgegeven": Jasper Stuyven showt zijn indrukwekkende wijnkelder Naast de fiets

🎥 "Veel te veel geld aan uitgegeven": Jasper Stuyven showt zijn indrukwekkende wijnkelder

19:00
"Crossers zijn al jaren verwend": UCI-topman wil iets veranderen aan het veldrijden

"Crossers zijn al jaren verwend": UCI-topman wil iets veranderen aan het veldrijden

18:30
Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

31/10
'Tadej Pogacar wil opvallende koers toevoegen aan zijn programma in 2026'

'Tadej Pogacar wil opvallende koers toevoegen aan zijn programma in 2026'

18:00
Afwijkende waarden bij hun ploeg: Movistar is klaar en duidelijk over Lazkano

Afwijkende waarden bij hun ploeg: Movistar is klaar en duidelijk over Lazkano

17:00
"Sluit het niet uit, maar...": dopingexpert zegt of er nog toppers positief zullen testen

"Sluit het niet uit, maar...": dopingexpert zegt of er nog toppers positief zullen testen

16:30
Ferrand-Prévot dient critici van antwoord over haar lage gewicht tijdens de Tour

Ferrand-Prévot dient critici van antwoord over haar lage gewicht tijdens de Tour

16:00
Een zegen voor Eli Iserbyt, maar...: "Sta daar nog steeds kritisch tegenover"

Een zegen voor Eli Iserbyt, maar...: "Sta daar nog steeds kritisch tegenover"

15:00
Ruben Van Gucht krijgt stevige straf voor meermaals rijden zonder rijbewijs Naast de fiets

Ruben Van Gucht krijgt stevige straf voor meermaals rijden zonder rijbewijs

14:00
"Andere ploegen hebben dat niet": Oliver Naesen onthult grote geheim van Decathlon

"Andere ploegen hebben dat niet": Oliver Naesen onthult grote geheim van Decathlon

13:30
🎥 "Groter, wilder en spectaculairder!": Turbo Cross van Average Rob komt terug op nieuwe locatie en met ander concept

🎥 "Groter, wilder en spectaculairder!": Turbo Cross van Average Rob komt terug op nieuwe locatie en met ander concept

31/10
"Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish

"Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish

31/10
1
Samen met heel wat Belgen: Wout van Aert komt dit weekend al in actie

Samen met heel wat Belgen: Wout van Aert komt dit weekend al in actie

31/10
Heeft hij gelijk? Bart Wellens wil iets veranderen aan Koppenbergcross

Heeft hij gelijk? Bart Wellens wil iets veranderen aan Koppenbergcross

31/10
Red Bull-BORA-hansgrohe reageert kort en krachtig op voorlopige schorsing van Oier Lazkano

Red Bull-BORA-hansgrohe reageert kort en krachtig op voorlopige schorsing van Oier Lazkano

31/10
Thibau Nys wil misverstand de wereld uit: "Zal niet zo zijn"

Thibau Nys wil misverstand de wereld uit: "Zal niet zo zijn"

31/10
Koppenbergcross bezorgt organisator stevig prijskaartje van half miljoen euro

Koppenbergcross bezorgt organisator stevig prijskaartje van half miljoen euro

31/10
Veldrijden meer achter betaalmuur: Sven Nys kent de echte reden

Veldrijden meer achter betaalmuur: Sven Nys kent de echte reden

31/10
Terug bij Soudal Quick-Step: Niki Terpstra stevig geschrokken van wat hij zag

Terug bij Soudal Quick-Step: Niki Terpstra stevig geschrokken van wat hij zag

31/10
Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

30/10
Binnenkort geen ploegmaats meer: Thibau Nys is eerlijk over Lars van der Haar

Binnenkort geen ploegmaats meer: Thibau Nys is eerlijk over Lars van der Haar

30/10
Intermarché-Wanty eist geld van Visma-Lease a Bike

Intermarché-Wanty eist geld van Visma-Lease a Bike

30/10
Tourwinnaar "maakt zich boos" over dominantie van Tadej Pogacar

Tourwinnaar "maakt zich boos" over dominantie van Tadej Pogacar

30/10
Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

30/10
Nys start met ander gevoel aan seizoen, maar weet ook dat schijn kan bedriegen

Nys start met ander gevoel aan seizoen, maar weet ook dat schijn kan bedriegen

30/10
📷 Snelheidsduivel Lotte Kopecky geniet met volle teugen samen met... Axel Merckx

📷 Snelheidsduivel Lotte Kopecky geniet met volle teugen samen met... Axel Merckx

30/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Oier Lazkano Wout Van Aert Remco Evenepoel Lars Van Der Haar Sven Nys Bart Wellens Tadej Pogacar Lotte Kopecky Alexander Krieger Mark Cavendish Christophe Laporte Patrick Lefevere Oliver Naesen Cian Uijtdebroeks Eli Iserbyt Pauline Ferrand-Prévot Mathieu Van Der Poel Jasper Stuyven Toon Aerts

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved