Het beste wielerland via UCI-punten: Slovenië, Denemarken of toch maar België?

België voert het landenklassement aan op basis van UCI-punten in het seizoen 2025. Slovenië en Denemarken volgen op korte afstand, maar de Belgische top acht renners zorgen voor het hoogste totaal.

Volgens gegevens van ProCyclingStats is België momenteel het best presterende wielerland op basis van de verzamelde UCI-punten in 2025. De rangschikking is gebaseerd op de som van de punten van de acht best scorende renners per land.

Pogacar blijft individueel domineren

Hoewel België het landenklassement aanvoert, blijft Tadej Pogacar de individuele lijst aanvoeren. De Sloveen verzamelde de meeste punten van alle renners wereldwijd. Pogacar staat bovenaan zonder enige echte uitdager. Zijn prestaties dragen aanzienlijk bij aan de derde plaats van Slovenië in het landenklassement.

Denemarken staat op de tweede stek. De Deense renners presteren consistent, maar missen een uitschieter zoals Pogacar. De verschillen tussen de drie landen zijn beperkt, wat wijst op een hoog competitieniveau. De ranglijst is relevant voor de verdeling van startplaatsen op kampioenschappen en voor de promotie- en degradatieregeling binnen de UCI-structuur.

Belgische breedte maakt het verschil

België dankt zijn koppositie aan de sterke prestaties van meerdere renners. In tegenstelling tot Slovenië, dat sterk leunt op Pogacar, beschikt België over een bredere top. De dominantie in de voorjaarsklassiekers speelt daarbij een belangrijke rol.

De rangschikking is samengesteld op basis van de prestaties in het volledige seizoen 2025. Grote wedstrijden zoals de Tour de France en de Vuelta a España leveren veel punten op, wat de impact van enkele topresultaten vergroot. Toch blijkt uit de cijfers dat landen met meerdere scorende renners stabieler presteren over het seizoen.