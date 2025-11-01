Meer details uitgelekt over dopinggeruchten rond ploegmaat van Remco Evenepoel

Meer details uitgelekt over dopinggeruchten rond ploegmaat van Remco Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Oier Lazkano, ploegmaat van Remco Evenepoel, is voorlopig geschorst na nieuwe onthullingen over mogelijke dopingpraktijken. De zaak kreeg extra aandacht na een huiszoeking en gegevensanalyse door de autoriteiten.

In april voerde de Internationale Testorganisatie (ITA), samen met de Guardia Civil, een huiszoeking uit bij Oier Lazkano in Andorra. Daarbij werden zijn mobiele telefoon en computer in beslag genomen, zo schrijft de Spaanse krant El Pais.

De aanleiding was een reeks afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort, vastgesteld over een periode van drie jaar. Er waren vier afwijkingen in zijn paspoort, stelt een bron binnen de onderzoekscommissie.

Lazkano onder druk na ITA-onderzoek

De ITA, die dopingzaken coördineert voor meerdere internationale sportfederaties, opende een dossier tegen Lazkano. De Guardia Civil ondersteunde het onderzoek met hun gespecialiseerde eenheid. De actie volgde op signalen van onregelmatigheden tussen 2022 en 2024, toen Lazkano nog uitkwam voor Movistar. De waarden weken af van het normale patroon, klinkt het bij de ITA.

Na de bekendmaking van de voorlopige schorsing door de UCI, reageerde zijn huidige ploeg Red Bull Bora Hansgrohe met onmiddellijke ontslag. De ploeg gaf aan geen verdere toelichting te geven. We nemen afstand van elke vorm van doping, stelt een woordvoerder van het team.

Reactie van ploeg en impact op Evenepoel

Lazkano, die sinds kort ploeggenoot is van Remco Evenepoel, reed zijn laatste wedstrijd tijdens Parijs-Roubaix. De schorsing heeft geen directe gevolgen voor Evenepoel, maar werpt wel een schaduw over de ploegstructuur. De UCI bevestigde dat het om een voorlopige maatregel gaat, in afwachting van verdere analyse van de verzamelde gegevens.

Volgens El Pais werd het onderzoek gestart na een reeks meldingen van inconsistenties in Lazkano’s bloedwaarden. De ITA en UCI werken samen om de resultaten te verifiëren. We volgen het protocol strikt, zegt een vertegenwoordiger van de UCI.

De zaak rond Lazkano blijft voorlopig onderwerp van onderzoek. Verdere stappen hangen af van de uitkomst van de analyse van de digitale gegevens en het biologisch paspoort. Tot die tijd blijft de schorsing van kracht. We wachten op de definitieve conclusies, besluit de UCI-woordvoerder.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Oier Lazkano
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Thuisrijder zit niet in selectie voor EK veldrijden in Middelkerke en spreekt daarover klare taal

Thuisrijder zit niet in selectie voor EK veldrijden in Middelkerke en spreekt daarover klare taal

21:30
Cavendish onthult verregaande interesse van topteam in Evenepoel uit 2022: "Ze waren bezig met iets groots"

Cavendish onthult verregaande interesse van topteam in Evenepoel uit 2022: "Ze waren bezig met iets groots"

12:30
Het beste wielerland via UCI-punten: Slovenië, Denemarken of toch maar België?

Het beste wielerland via UCI-punten: Slovenië, Denemarken of toch maar België?

20:00
"Pijnlijk voor ploegmaten en personeel": deze renner wachtte fusie van Lotto en Intermarché niet af

"Pijnlijk voor ploegmaten en personeel": deze renner wachtte fusie van Lotto en Intermarché niet af

19:00
Geen cross, wel criterium: Van Aert geeft update over zijn vorm en begint over... de Tour de France

Geen cross, wel criterium: Van Aert geeft update over zijn vorm en begint over... de Tour de France

18:30
Proximus legt uit waarom je moet betalen om de cross live te zien op tv

Proximus legt uit waarom je moet betalen om de cross live te zien op tv

18:00
Vijfvoudig Tourwinnaar geeft zijn redenen om te twijfelen aan Remco Evenepoel

Vijfvoudig Tourwinnaar geeft zijn redenen om te twijfelen aan Remco Evenepoel

13:30
Na zijn demonstratie op de Koppenberg: is Thibau Nys nu meteen favoriet voor het EK?

Na zijn demonstratie op de Koppenberg: is Thibau Nys nu meteen favoriet voor het EK?

17:00
Was nieuwe ploeg Remco Evenepoel nalatig bij aantrekken van renner die van dopinggebruik beschuldigd wordt?

Was nieuwe ploeg Remco Evenepoel nalatig bij aantrekken van renner die van dopinggebruik beschuldigd wordt?

08:30
Op zijn Van der Poels: Thibau Nys maakt entree met stijl op Koppenberg

Op zijn Van der Poels: Thibau Nys maakt entree met stijl op Koppenberg

16:05
🎥 Nerveuzer dan zelf koersen: kids van Van Aert, Lampaert en Declercq koersen tegen elkaar

🎥 Nerveuzer dan zelf koersen: kids van Van Aert, Lampaert en Declercq koersen tegen elkaar

16:00
Uitgerekend oud-dopingzondaar heeft forse kritiek op Red Bull: "Een probleem of een nog veel groter probleem"

Uitgerekend oud-dopingzondaar heeft forse kritiek op Red Bull: "Een probleem of een nog veel groter probleem"

11:00
Ouders ook vandaag op de Koppenberg als eerbetoon aan dochter en winnares die aan kanker stierf

Ouders ook vandaag op de Koppenberg als eerbetoon aan dochter en winnares die aan kanker stierf

15:00
Heeft Remco Evenepoel heel veel weg van een vijfvoudig Tourwinnaar?

Heeft Remco Evenepoel heel veel weg van een vijfvoudig Tourwinnaar?

10:00
"Het heeft mijn leven gered": wereldkampioene stuurt foto uit ziekenbed de wereld in

"Het heeft mijn leven gered": wereldkampioene stuurt foto uit ziekenbed de wereld in

14:00
Naast sporten met Roxanne: Mathieu van der Poel vindt nieuwe, opmerkelijke slogan om inspiratie uit te halen

Naast sporten met Roxanne: Mathieu van der Poel vindt nieuwe, opmerkelijke slogan om inspiratie uit te halen

13:00
Wout van Aert spaart zich op geen enkel vlak: "Het seizoen start hier"

Wout van Aert spaart zich op geen enkel vlak: "Het seizoen start hier"

12:00
Al in 2022 verdachte waarden: dopingexpert verklaart waarom Lazkano zo lang onder de radar bleef

Al in 2022 verdachte waarden: dopingexpert verklaart waarom Lazkano zo lang onder de radar bleef

31/10
Van der Poel en Van Aert getagd, maar Thibau Nys zinspeelt alvast op deelname aan niet te missen event

Van der Poel en Van Aert getagd, maar Thibau Nys zinspeelt alvast op deelname aan niet te missen event

09:00
Ex-wereldkampioen, die ook een jaar in Belgische loondienst reed, beslist dat het genoeg is en neemt afscheid

Ex-wereldkampioen, die ook een jaar in Belgische loondienst reed, beslist dat het genoeg is en neemt afscheid

07:30
Afwijkende waarden bij hun ploeg: Movistar is klaar en duidelijk over Lazkano

Afwijkende waarden bij hun ploeg: Movistar is klaar en duidelijk over Lazkano

31/10
Niet wat iedereen verwacht: Sven Nys zegt welk effect de Tour zal hebben op crosser Thibau Nys

Niet wat iedereen verwacht: Sven Nys zegt welk effect de Tour zal hebben op crosser Thibau Nys

07:00
Jurgen Mettepenningen is niet blij met vele crossen achter betaalmuur

Jurgen Mettepenningen is niet blij met vele crossen achter betaalmuur

31/10
"Dat gaf de doorslag": Van der Haar zegt waarom hij ondanks blanco contract stopt

"Dat gaf de doorslag": Van der Haar zegt waarom hij ondanks blanco contract stopt

31/10
🎥 "Veel te veel geld aan uitgegeven": Jasper Stuyven showt zijn indrukwekkende wijnkelder Naast de fiets

🎥 "Veel te veel geld aan uitgegeven": Jasper Stuyven showt zijn indrukwekkende wijnkelder

31/10
"Crossers zijn al jaren verwend": UCI-topman wil iets veranderen aan het veldrijden

"Crossers zijn al jaren verwend": UCI-topman wil iets veranderen aan het veldrijden

31/10
Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Soudal Quick-Step deelt niet: Evenepoel moet van nul herbeginnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

31/10
'Tadej Pogacar wil opvallende koers toevoegen aan zijn programma in 2026'

'Tadej Pogacar wil opvallende koers toevoegen aan zijn programma in 2026'

31/10
Red Bull-BORA-hansgrohe reageert kort en krachtig op voorlopige schorsing van Oier Lazkano

Red Bull-BORA-hansgrohe reageert kort en krachtig op voorlopige schorsing van Oier Lazkano

31/10
"Sluit het niet uit, maar...": dopingexpert zegt of er nog toppers positief zullen testen

"Sluit het niet uit, maar...": dopingexpert zegt of er nog toppers positief zullen testen

31/10
Ferrand-Prévot dient critici van antwoord over haar lage gewicht tijdens de Tour

Ferrand-Prévot dient critici van antwoord over haar lage gewicht tijdens de Tour

31/10
Een zegen voor Eli Iserbyt, maar...: "Sta daar nog steeds kritisch tegenover"

Een zegen voor Eli Iserbyt, maar...: "Sta daar nog steeds kritisch tegenover"

31/10
Ruben Van Gucht krijgt stevige straf voor meermaals rijden zonder rijbewijs Naast de fiets

Ruben Van Gucht krijgt stevige straf voor meermaals rijden zonder rijbewijs

31/10
"Andere ploegen hebben dat niet": Oliver Naesen onthult grote geheim van Decathlon

"Andere ploegen hebben dat niet": Oliver Naesen onthult grote geheim van Decathlon

31/10
🎥 "Groter, wilder en spectaculairder!": Turbo Cross van Average Rob komt terug op nieuwe locatie en met ander concept

🎥 "Groter, wilder en spectaculairder!": Turbo Cross van Average Rob komt terug op nieuwe locatie en met ander concept

31/10
"Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish

"Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish

31/10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Oier Lazkano Remco Evenepoel Wout Van Aert Tadej Pogacar Sven Nys Gerben Kuypers Tim Declercq Bernard Hinault Lars Van Der Haar Mathieu Van Der Poel Jolien Verschueren Bart Wellens Yves Lampaert Mark Cavendish Tim Merlier Patrick Lefevere Oliver Naesen Eli Iserbyt Pauline Ferrand-Prévot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved