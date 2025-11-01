Meer details uitgelekt over dopinggeruchten rond ploegmaat van Remco Evenepoel

Oier Lazkano, ploegmaat van Remco Evenepoel, is voorlopig geschorst na nieuwe onthullingen over mogelijke dopingpraktijken. De zaak kreeg extra aandacht na een huiszoeking en gegevensanalyse door de autoriteiten.

In april voerde de Internationale Testorganisatie (ITA), samen met de Guardia Civil, een huiszoeking uit bij Oier Lazkano in Andorra. Daarbij werden zijn mobiele telefoon en computer in beslag genomen, zo schrijft de Spaanse krant El Pais.

De aanleiding was een reeks afwijkende waarden in zijn biologisch paspoort, vastgesteld over een periode van drie jaar. Er waren vier afwijkingen in zijn paspoort, stelt een bron binnen de onderzoekscommissie.

Lazkano onder druk na ITA-onderzoek

De ITA, die dopingzaken coördineert voor meerdere internationale sportfederaties, opende een dossier tegen Lazkano. De Guardia Civil ondersteunde het onderzoek met hun gespecialiseerde eenheid. De actie volgde op signalen van onregelmatigheden tussen 2022 en 2024, toen Lazkano nog uitkwam voor Movistar. De waarden weken af van het normale patroon, klinkt het bij de ITA.

Na de bekendmaking van de voorlopige schorsing door de UCI, reageerde zijn huidige ploeg Red Bull Bora Hansgrohe met onmiddellijke ontslag. De ploeg gaf aan geen verdere toelichting te geven. We nemen afstand van elke vorm van doping, stelt een woordvoerder van het team.





Reactie van ploeg en impact op Evenepoel

Lazkano, die sinds kort ploeggenoot is van Remco Evenepoel, reed zijn laatste wedstrijd tijdens Parijs-Roubaix. De schorsing heeft geen directe gevolgen voor Evenepoel, maar werpt wel een schaduw over de ploegstructuur. De UCI bevestigde dat het om een voorlopige maatregel gaat, in afwachting van verdere analyse van de verzamelde gegevens.

Volgens El Pais werd het onderzoek gestart na een reeks meldingen van inconsistenties in Lazkano’s bloedwaarden. De ITA en UCI werken samen om de resultaten te verifiëren. We volgen het protocol strikt, zegt een vertegenwoordiger van de UCI.

De zaak rond Lazkano blijft voorlopig onderwerp van onderzoek. Verdere stappen hangen af van de uitkomst van de analyse van de digitale gegevens en het biologisch paspoort. Tot die tijd blijft de schorsing van kracht. We wachten op de definitieve conclusies, besluit de UCI-woordvoerder.