Na zijn demonstratie op de Koppenberg: is Thibau Nys nu meteen favoriet voor het EK?

Thibau Nys heeft met zijn overwinning op de Koppenbergcross een sterke start van het veldritseizoen neergezet. De Europese kampioen blikt terug op zijn prestatie en kijkt vooruit naar het EK in Middelkerke.

Tijdens de openingsmanche van de X²O Badkamers Trofee in Oudenaarde reed Thibau Nys naar een overtuigende zege. De wedstrijd op de Koppenberg gold als een belangrijke test voor de Europese kampioen. “Het zag er misschien makkelijk uit, maar ik heb toch wel afgezien”, stelt Nys bij Het Laatste Nieuws. Hij benadrukt dat het een uur lang vechten was tegen zichzelf.

Nys over focus en voorbereiding

Nys reed de wedstrijd onder controle, maar waarschuwt dat concentratie cruciaal blijft. “Dan nog mag je de focus niet laten zakken, want dan ga je fouten maken.” De overwinning op de Koppenberg was een van zijn vooropgestelde doelen voor dit seizoen. Hij bevestigt dat hij zijn opdracht heeft volbracht. “Ik heb gedaan wat ik moest doen.”

De renner van Baloise Trek Lions kijkt nu vooruit naar het Europees kampioenschap in Middelkerke. Daar zal hij zijn titel verdedigen. De voorbereiding op het EK vereist specifieke training, vooral op zandstroken. “Mijn zandskills zijn niet zo goed”, klinkt het bij Nys.

Ondanks zijn sterke vorm blijft Nys voorzichtig in zijn inschatting. “Zelfs met deze vorm wordt het moeilijk om opnieuw te winnen.” De wedstrijd in Middelkerke kent een ander profiel dan de Koppenberg, wat invloed heeft op de kansen van de renners. Nys zal zijn trainingsschema aanpassen om zich optimaal voor te bereiden.





Europese titelverdediging in Middelkerke

Het EK veldrijden vindt volgend weekend plaats aan de Belgische kust. Nys zal er aantreden in zijn Europese trui. Zijn overwinning in Oudenaarde heeft hem vertrouwen gegeven, maar hij blijft realistisch over de concurrentie. De zandstroken in Middelkerke vormen een uitdaging voor zijn rijstijl.