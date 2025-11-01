Naast sporten met Roxanne: Mathieu van der Poel vindt nieuwe, opmerkelijke slogan om inspiratie uit te halen

Mathieu van der Poel staat erom bekend altijd het volle pond te geven. Als hij wint, is het vaak op een verbluffende manier. Naar dat magische blijft hij op zoek gaan in de koers.

Van der Poel heeft een nieuwe reeks foto's, met ook één filmpje bij, gedeeld op zijn Instagrampagina die moeten samenvatten hoe de maand oktober voor hem verlopen is. Zo zien we onder andere nog eens de foto van hem en Roxanne in zwarte sportoutfit nog eens passeren. De liefde is ook nog altijd groot tussen Mathieu en Lola, de hond van zijn vriendin Roxanne.

Van der Poel heeft ook tijd gespendeerd op Bernardus, een van de meest toonaangevende golfbanen in Nederland. Het is een wedstrijdbaan van 18 holes. Daar heeft Van der Poel zich ongetwijfeld volop kunnen uitleven. De meest opvallende afbeelding is de voorlaatste. Op een witte achtergrond staat in het rood een slogan geschreven.

Van der Poel steeds op zoek naar magie

De inhoud van de slogan is best opmerkelijk: "F^ck normal, I want magic". Van der Poel heeft dus geen behoefte aan 'normale' dingen in het leven, hij heeft het meer voor magische momenten. Dat kunnen we ook linken aan de manier waarop hij koerst. Wanneer hij weer eens aanvalt van ver, weten we nu dat hij magie wil creëren.

Voor Van der Poel lijkt deze slogan echt wel een nieuwe inspiratiebron, want hij deelt de afbeelding ook nog eens in zijn Instagram Stories, op de tonen van SPEED DEMON, een liedje dat Justin Bieber niet zo lang geleden uitbracht. Als een snelheidsduivel kunnen we Van der Poel natuurlijk ook wel beschrijven en niet enkel in de koers.





Uitkijken naar volgend typisch Van der Poel-moment

We weten dat Van der Poel ook houdt van snelle sportauto's, dat komt ook terug in één van de afbeeldingen in de fotoreeks. In de eerste plaats kijken we uit naar de volgende magische momenten hij als renner voor zal zorgen.