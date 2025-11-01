Niet wat iedereen verwacht: Sven Nys zegt welk effect de Tour zal hebben op crosser Thibau Nys

Thibau Nys begint in de Koppenbergcross aan zijn veldritseizoen. Zal de Tour de France die hij deze zomer reed voor een groot verschil zorgen de cross?

Twee maanden na zijn laatste wegwedstrijd begint Thibau Nys aan zijn seizoen in het veld. Hij wilde de Koppenbergcross niet missen en mikt meteen op winst. En winnen wil Nys dit seizoen ook meer doen dan vorig seizoen.

Nys liet eerder al vallen dat hij liever tien crossen wint dan opnieuw twee titels zoals vorig seizoen. "Laat ons beginnen bij het begin en goed proberen te presteren in die eerste crossen", zegt vader Sven Nys echter bij WielerFlits.

Zal Nys door de Tour nog veel beter zijn?

Toch wordt er verwacht dat Nys een stap vooruit zal gezet hebben, nadat hij deze zomer voor het eerst de Tour reed. Echt goed presteren lukte daar niet voor Nys, onder meer door een val in de voorbereiding en in de eerste etappe.

Al wil Sven Nys ook het effect van het rijden van de Tour relativeren, dat rendement zal nog niet meteen merkbaar zijn. Thibau Nys zal niet meteen extra flitsen laten zien, maar de Tour zal wel een ander effect hebben.





"Ik denk dat het zich meer in extra stabiliteit zal uiten." Nys had na de Tour ook nog wat overschot, hij was niet helemaal leeggereden. En dat zal volgens Sven Nys sowieso renderen.