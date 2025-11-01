Op zijn Van der Poels: Thibau Nys maakt entree met stijl op Koppenberg

Thibau Nys heeft zijn rentree in het veld met overtuiging gemaakt. Tijdens de Koppenbergcross in Oudenaarde reed hij naar een dominante overwinning.

Thibau Nys keerde vandaag terug in competitie tijdens de openingsmanche van de X²O Badkamers Trofee. De wedstrijd op de Koppenberg gold als eerste test na zijn trainingsperiode. Nys toonde zich meteen strijdvaardig en reed in de slotfase solo naar de overwinning. “Mijn goesting is groot, dat is normaal gezien het teken dat ik er klaar voor ben”, stelde hij vooraf bij Sporza.

Beslissende aanval op de kasseien

Tijdens de wedstrijd bouwde Nys zijn voorsprong geleidelijk uit. Op de steile kasseien van de Koppenberg plaatste hij een versnelling die zijn concurrenten niet konden beantwoorden. Cameron Mason probeerde aan te klampen, maar moest uiteindelijk terrein prijsgeven.

Achter Nys ontstond een strijd om de ereplaatsen. Ronhaar en Michels reden op respectievelijk 25 seconden, terwijl Aerts op 34 seconden volgde. De Europese kampioen bleef foutloos, ondanks een moment waarop hij een paaltje raakte.

De overwinning op de Koppenberg is voor Nys een bevestiging van zijn vorm. Hij reed in zijn Europese trui en maakte indruk op het publiek. Mason werd tweede, de derde plek was weggelegd voor Pim Ronhaar.





Nys bevestigt ambities voor het seizoen

Met deze prestatie onderstreept Nys zijn ambities voor de winter. Hij zal deelnemen aan 22 veldritten, waaronder het EK in Middelkerke en het WK in Hulst. De Koppenbergcross werd gereden over acht ronden en kende een sterk deelnemersveld.

Thibau Nys heeft met zijn zege op de Koppenberg een duidelijke toon gezet voor het seizoen. Zijn fysieke paraatheid was meer dan in orde. Morgen rijdt Nys al zijn volgende cross in Lokeren, een weekje voor het EK in eigen land.