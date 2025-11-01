Ouders ook vandaag op de Koppenberg als eerbetoon aan dochter en winnares die aan kanker stierf

Francky en Livine Verschueren zijn vandaag opnieuw aanwezig op de Koppenbergcross, vijf jaar na het overlijden van hun dochter Jolien, die er tien jaar geleden haar grootste overwinning boekte.

Tien jaar geleden won Jolien Verschueren de Koppenbergcross, een prestatie die haar naam definitief verbond aan de iconische helling. Haar ouders, Francky en Livine, zijn sindsdien vaste bezoekers gebleven, ook na haar overlijden in 2021. Jolien werd slechts 31 jaar. “We komen hier elk jaar, ook al is het moeilijk,” stelt Francky aan Het Nieuwsblad.

Herinnering aan Jolien blijft levendig

Tijdens de editie van 2015 reed Jolien zich naar de overwinning op de steile kasseien. Ze was toen 25 en reed voor het team Young Telenet-Fidea. “Dit is mijn mooiste overwinning. Deze dag vergeet ik nooit”, vertelde ze. De Koppenbergcross werd een symbolisch moment in haar carrière, mede door de massale steun van het publiek.

In 2018 werd bij Jolien een hersentumor vastgesteld. Ondanks meerdere behandelingen bleef ze actief in de sport. Haar ouders bevestigen dat ze tot het einde bleef trainen. “Ze gaf nooit op”, zegt Livine. De tumor bleek al aanwezig tijdens haar overwinning in 2015, al was dat toen nog niet bekend.

Ouders blijven betrokken bij de cross

Ook dit jaar staan Francky en Livine langs het parcours. Ze volgen de wedstrijd en spreken met bekenden uit het veldrijden. “We willen haar blijven eren”, klinkt het bij Livine. De organisatie van de Koppenbergcross houdt jaarlijks een moment van stilte ter nagedachtenis aan Jolien.

De impact van Jolien op het vrouwenveldrijden blijft zichtbaar. Haar naam leeft voort in het team Never Give Up, dat werd opgericht na haar overlijden. Het team bestaat uit jonge rensters die haar strijdlust willen voortzetten. “Ze was een voorbeeld voor velen”, stelt een ploegvertegenwoordiger.

De Koppenberg blijft voor de familie Verschueren een plaats van herinnering. Ondanks het verdriet kiezen ze ervoor om aanwezig te blijven. “We voelen haar hier nog altijd”, besluit Francky.