"Pijnlijk voor ploegmaten en personeel": deze renner wachtte fusie van Lotto en Intermarché niet af

Gerben Kuypers verlaat Intermarché-Wanty en sluit zich aan bij Pauwels Sauzen-Altez. De renner spreekt zich uit over de onzekerheid binnen zijn voormalige ploeg na de aangekondigde fusie.

Tijdens de Tour de France vernam Kuypers via televisie de eerste berichten over een mogelijke fusie tussen Intermarché-Wanty en Lotto Cycling Team. “Tijdens de Tour was ik ’s middags aan het eten toen ik op tv plots over de fusieplannen hoorde”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. Enkele uren later volgde een bevestiging per mail van het team.

Onzekerheid binnen de ploeg

Kuypers noemt de situatie pijnlijk voor zijn voormalige ploeggenoten en het personeel. “We zijn nu begin november en we zijn nog altijd op dat telefoontje aan het wachten.” Hij wijst erop dat in andere sectoren het werk zou worden stilgelegd bij dergelijke onzekerheid. In de wielersport blijft die duidelijkheid vaak uit.

Omdat zijn contract afliep, liet Kuypers zijn manager meteen uitkijken naar een nieuwe ploeg. Jurgen Mettepenningen toonde snel interesse. “Drie jaar geleden kon ik ook al de stap naar zijn ploeg zetten, maar toen heb ik dat niet gedaan.” De keuze voor Intermarché was destijds gericht op kansen als wegrenner.

Vaker thuis zijn

Kuypers geeft aan dat het combineren van weg- en crossprogramma zonder duidelijke planning niet ideaal was. “Een volledig seizoen zonder plan op de weg koersen en in september vervolgens beginnen te crossen, was niet ideaal.” Hij kijkt uit naar een stabielere structuur bij zijn nieuwe ploeg.

De overstap naar Pauwels Sauzen-Altez biedt hem de mogelijkheid om vaker thuis te zijn. “Als veldrijder is dat wel mogelijk”, stelt hij. Naast het veldrijden blijft hij ook actief op de weg, met onder meer deelname aan de Ronde van Hongarije.