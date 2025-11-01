Thuisrijder zit niet in selectie voor EK veldrijden in Middelkerke en spreekt daarover klare taal

Gerben Kuypers is niet geselecteerd voor het EK veldrijden in Middelkerke, ondanks zijn lokale band met de regio. De renner uit Schore reageert nuchter en kijkt vooruit naar zijn nieuwe ploeg.

Gerben Kuypers zal komend weekend niet deelnemen aan het Europees kampioenschap veldrijden in Middelkerke. De selectie van bondscoach Angelo De Clercq bevat zijn naam niet. Kuypers, afkomstig uit Ramskapelle en woonachtig in Schore, toont begrip voor de keuze. “Ik ben helemaal niet ontgoocheld, want de jongens die het EK mogen rijden, hebben dat verdiend”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Nieuwe start bij Pauwels Sauzen-Altez

Vanaf 1 januari sluit Kuypers zich aan bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw. Hij keert daarmee terug naar de ploeg waar hij als jeugdrenner actief was. “Ik ben blij dat ik opnieuw 100 procent op de cross kan focussen.” De overstap volgt op een periode bij Intermarché-Wanty, waar hij veldrijden combineerde met een druk wegprogramma.

Kuypers geeft aan dat hij zijn beste niveau momenteel niet haalt. “Ik mis nog intensiteit”, stelt hij. Een duidelijke oorzaak voor zijn mindere prestaties heeft hij niet. Hij benadrukt dat het vooral jammer is voor zijn supporters dat hij het EK in Middelkerke moet missen.

De renner kijkt uit naar een stabieler seizoen

Bij zijn nieuwe ploeg zal hij ook enkele wegwedstrijden rijden, waaronder de Ronde van Hongarije. De combinatie van cross en weg blijft behouden, maar met een duidelijke focus op het veldrijden.





Kuypers woont momenteel in Schore en verhuist begin 2026 naar Leke. Zijn band met de regio blijft sterk. “Iemand als Toon Vandebosch zal veel meer teleurgesteld zijn”, klinkt het bij Kuypers. Hij blijft gemotiveerd om zijn niveau op te krikken en zich opnieuw in de kijker te rijden.