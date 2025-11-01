Uitgerekend oud-dopingzondaar heeft forse kritiek op Red Bull: "Een probleem of een nog veel groter probleem"

Uitgerekend oud-dopingzondaar heeft forse kritiek op Red Bull: "Een probleem of een nog veel groter probleem"
Foto: © photonews

De interne werking bij Red Bull wordt op de korrel genomen door een oud-dopingzondaar, als gevolg van de zaak Lazkano. Michael Rasmussen is kritisch voor de ploeg.

Het is bekend dat de ex-wielrenner zelf een dopingverleden heeft. Rasmussen bekende op 31 januari 2013 dat hij tussen 1998 en 2010 verschillende prestatiebevorderende middelen heeft genomen. Zijn eigen ploeg haalde hem in 2007 uit de Tour op een moment dat hij aan de leinding stond. Het maakt het des te opvallender dat Rasmussen zich nu uitspreekt over de zaak Lazkano.

Dat doet hij op zijn eigen X-account. Hij richt zijn pijlen niet op Lazkano of Movistar, maar op Red Bull. "Volgens mij zijn er slechts twee scenario's mogelijk", opent de Deen zijn betoog. "Ik ga ervan uit dat Red Bull-BORA-hansgrohe het medisch dossier van Lazkano heeft opgevraagd voordat zijn contract ondertekend werd, wat voor de hand ligt."

Voldoet medische staf bij Red Bull?

"Het eerste scenario is dat de artsen van Red Bull-BORA-hansgrohe niet bekwaam genoeg waren om een verdachte signalen te detecteren, wat een probleem zou zijn", uit Rasmussen eerste mogelijk kritisch punt. Het valt haast niet in te beelden dat één van de rijkste WorldTour-ploegen over een medische staf zou beschikken die niet voldoet.

"Scenario nummer 2: diezelfde artsen hadden hun vermoedens, maar dachten dat de ITA en UCI niet zouden reageren. Dat zou een nog veel groter probleem zijn, want het opent een nieuw gebied aan mogelijkheden", waarschuwt Rasmussen. "Dan zouden veel renners kunnen rondrijden met afwijkende bloedwaarden, met medeweten van de ploeg."

Rasmussen stelt zich vragen bij zaak Lazkano

Dat zou er immers op wijzen dat een WorldTour-ploeg twijfelt aan de bereidheid van de UCI en ITA om van bepaalde zaken prioriteit te maken. Rasmussen vindt het in elk geval opmerkelijk dat de UCI het heeft over afwijkingen in de periode van 2002 tot 2004. "Een proces van drie jaar is erg lang."  

