Was nieuwe ploeg Remco Evenepoel nalatig bij aantrekken van renner die van dopinggebruik beschuldigd wordt?

Remco Evenepoel rijdt volgend jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe en dat is een ploeg die momenteel wat kopzorgen heeft. Red Bull kon het nieuws rond Oier Lazkano missen als de pest.

Er is sprake van afwijkende bloedwaarden in het biologisch paspoort van de Spaanse renner. Er heerst dus een vermoeden van dopinggebruik: de UCI heeft hem dan ook voorlopig geschorst. Bij Red Bull hebben ze meteen ingegrepen door het contract van Lazkano opgezegd. De renner reed nog maar een jaar voor het team, nadat hij overkwam van Movistar.

Het is nu aan het licht gekomen dat Lazkano al in 2022 verdachte waarden liet noteren. De vraag mag dus gesteld worden: was Red Bull hiervan op de hoogte? En als dat niet zo was: is dat dan geen kwestie van nalatigheid of nonchalance? "Je moet weten dat de UCI of het Wada die paspoorten niet zomaar kunnen vrijgeven, omwille van privacy", aldus Peter Van Eenoo in Sporza Daily.

Heeft Red Bull bloedpaspoort opgevraagd?

Professor Van Eenoo weet als hoofd van het Gentse antidopinglabo wel waar hij over spreekt. Ondanks wat hij aanhaalt, is er wel iets wat ploegen met interesse in bepaalde renners kunnen doen. "Sommige teams vragen de bloedpaspoorten wel op bij de atleten zelf en laten ze dan door een expert bekijken. Ik weet niet of Red Bull dat gedaan heeft."

Van Eenoo vindt wel dat het aangewezen is dat wielerploegen dit doen, vooraleer ze een bepaalde renner in huis halen. Om zo toch enige zekerheid in te bouwen. "Als ze dat nog niet deden, hoop ik dat ze hieruit lessen trekken om in de toekomst de risico's beter te kunnen inschatten." Red Bull kan dus sowieso iets uit deze zaak leren.





Oier Lazkano zwijgt voorlopig

Ondertussen blijft het vanuit het kamp van Lazkano muisstil. De andere betrokken partijen hebben allemaal wel al gereageerd. Het is dus onduidelijk of Lazkano zijn onschuld wil bewijzen of de inbreuk op de reglementen zal toegeven.