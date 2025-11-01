Wout van Aert spaart zich op geen enkel vlak: "Het seizoen start hier"

Wout van Aert kijkt op geen inspanning in de periode tussen het ene en het volgende seizoen. Dat kunnen verschillende soorten inspanningen zijn.

We weten dat Wout van Aert na een vakantie in Italië de trainingen weer heeft hervat. Na zijn eerste training schreef hij op Strava dat die eerder 'krampachtig' verlopen was. Van Aert zal lang niet de enige renner zijn met dat gevoel na een eerste training. Na een fietstocht in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen had hij het over 'de annexatie van Vlaanderen'.

In ieder geval: Van Aert stapelt de trainingskilometers weer op. Ondertussen wachten de veldritliefhebbers vooral op de bekendmaking van zijn crossprogramma. Ondertussen blijft Van Aert de fysieke arbeid verrichten die hem niet alleen moet voorbereiden op zijn veldritseizoen maar ook op het wegseizoen van 2026 dat er straks aankomt.

Van Aert eigenlijk al aan nieuw seizoen begonnen

Van Aert heeft zelf in zijn Instagram Stories een korte video gedeeld van Thijs Hertsens, de fysio waar ook Visma-Lease a Bike bij terecht kan. Hertsens staat erom gekend renners te begeleiden bij revalidaties, maar stoomt ze dus ook klaar richting een nieuw seizoen. "Het seizoen start hier", schrijft Hertsens bij de video op sociale media.

In de video zien we Wout van Aert, in sportoutfit en met een rode pet op zijn hoofd, telkens weer dezelfde evenwichtsoefening doen. We zien hem in elk geval goed door zijn knieën gaan. Het is geen geheim dat die knieën tijdens de wielercarrière van Van Aert wel al wat moesten doorstaan. Hij geeft in elk geval een hele fitte indruk.

Van Aert neemt mee afscheid van Tim Declercq

Het is met zulke oefeningen dat tal van renners zich voorbereiden op de volgende periode van wedstrijden. Bij Van Aert betreft dit in principe wedstrijden in het veld. Van Aert doet vandaag wel mee aan het afscheidscriterium van Tim Declercq.