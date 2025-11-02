Alweer een nieuwe zege: Lucinda Brand zegt hoe ze nog beter is geworden

Lucinda Brand blijft ook op haar 36ste dominant bij de vrouwen. De Nederlandse won in Lokeren een vierde keer op vijf crossen dit seizoen.

Na de Koppenbergcross heeft Lucinda Brand ook de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee gewonnen. De Nederlandse reed iets over halfweg cross weg van een groepje met onder meer Norbert Riberolle en Casasola.

De overwinning van Brand kwam nooit in gevaar en de voormalige wereldkampioene won voor de vierde keer dit seizoen op vijf crossen. "Dit zijn de perfecte weekends", zei Brand dan ook achteraf.

Brand is rustiger geworden

"Ik voelde dat ik minder explosiviteit had dan gisteren, maar technisch was het minder explosief dan gisteren. Mijn start was niet zo heel goed, maar ik ben rustiger geworden en heb minder stress."

"Dat maakt het verschil om het toch nog naar me toe te kunnen trekken. Het is wel bijzonder om hier te kunnen winnen. Want ook al heb ik hier in het verleden ook al gewonnen, deze cross past eigenlijk niet echt bij mijn kwaliteiten."

In het klassement van de X2O Badkamers Trofee is Brand na twee manches ook stevig leider. Ze heeft al twee minuten voorsprong op de Italiaanse Sara Casasola, de Nederlandse Inge van der Heijden heeft al vier minuten achterstand.