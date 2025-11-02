Biniam Girmay is het beu en uit zijn frustraties over Intermarché-Wanty

De kans lijkt klein dat Biniam Girmay deel zal uitmaken van de fusieploeg Lotto-Intermarché. De Eritreeër wil vertrekken, maar kan dat op dit moment niet.

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty blijft maar aanslepen en veel renners weten dan ook niet waar ze aan toe zijn. Dat geldt ook voor Biniam Girmay, die al weken wordt gelinkt aan Cycling Academy (Israel-Premier Tech).

Girmay heeft nog een contract tot eind 2028 bij Intermarché-Wanty, maar lijkt dat niet uit te doen. "Eerder was het 50-50 of ik zou blijven of niet, nu ben ik bijna zeker dat ik niet blijf", zegt Girmay bij Cyclingnews.

Intermarché-Wanty stelde Girmay teleur

"De afgelopen twee jaar zijn we enorm gegroeid, maar dit jaar irriteerde me echt. We hebben geld verloren, we hadden niet genoeg budget om renners te houden of nieuwe te kopen", is Girmay toch kritisch.

Fusieploeg Lotto-Intermarché wilde ook doorgaan met Girmay. "Het plan dat ze met mij hebben gedeeld, staat alleen op papier. We kennen de echte realiteit niet", stelt Girmay echter.

De UCI houdt Girmay op dit moment ook tegen om te vertrekken, terwijl andere renners van Intermarché-Wanty dat wel al deden. "We praten met een paar goede teams, maar het is voorlopig alleen praten. Niets staat op papier en is rond."