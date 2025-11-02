Christoph Roodhooft komt met slecht nieuws over terugkeer van twee crossers

Bij de ploegen van de broers Roodhooft blijft het wachten op enkele crossers. Christoph Roodhooft gaf in Lokeren een korte update.

De broers Roodhooft hebben bijzonder veel crossers en ploegen in hun portefeuille zitten. Op heel wat van hun toppers is het echter nog wachten, onder meer Mathieu van der Poel en Puck Pieterse.

Ceylin Alvarado en Annemarie Worst reden dit seizoen ook nog geen enkele cross. Alvarado kampt met een knieblessure. Christophe Roodhooft zei een week geleden nog dat het stilaan beter ging met Alvarado.

Terugkeer Alvarado en Worst onzeker

De Nederlandse werkte toen ook haar eerste trainingen in het veld opnieuw af en het evolueerde ook in de juiste richting. Een week later moet Roodhooft dat alweer bijstellen en blijft de terugkeer van Alvarado onzeker.

"Het is niet duidelijk wanneer ze weer zal crossen De prognose was Tabor (23 november, nvdr.), maar dat zal te vroeg zijn", zei Roodhooft bij Sporza. "Voor Annemarie Worst geldt eigenlijk hetzelfde", zei Roodhooft nog.

Worst kwam begin september ten val in de Simac Ladies Tour. Ze brak haar sleutelbeen, maar scheurde daarbij ook enkele pezen in haar linkerschouder af.