'Dan toch een toekomst voor Wagner Bazin WB in 2026 in het peloton'

Is er dan toch nog een toekomst voor Wagner Bazin WB? De Waalse ploeg zou namelijk een doorstart maken in 2026, maar op lager niveau.

Na de fusie van Intermarché-Wanty met Lotto, leek met Wagner Bazin WB ook die andere Waalse ploeg te verdwijnen uit het peloton. De ploeg van manager Christophe Brandt diende geen licentie-aanvraag in als ProTeam voor 2026.

Brandt was ook bijzonder streng voor zijn sponsor. Ik heb het gevoel dat Philippe Wagner (de hoofdsponsor, nvdr.) wilde profiteren van alles wat we in tien jaar tijd hadden opgebouwd", zei Brandt bij La Dernière Heure.

De ploeg zocht nog naar een andere hoofdsponsor. "Ik heb zelfs vergevorderde onderhandelingen gevoerd met bepaalde bedrijven, met name online gokbedrijven. Maar er waren altijd weer obstakels. Dat de ploeg nu zal verdwijnen doet heel veel pijn."

Doorstart voor Wagner Bazin WB?

Er zou nu echter toch een toekomst zijn voor de ploeg in het peloton, meldt DirectVélo. De ploeg zou wel een continentale licentie rijden, een niveau lager. Philippe Wagner zou ook vervangen worden door voormalig ploegleider Geoffrey Coupé als eigenaar van de ploeg.

De ploeg zou met de naam CP3 rijden en zich richten op de jeugd. Er zouden zo'n 16 renners bij de ploeg rijden, die ProSeries- en UCI 1.1- en 1.2-wedstrijden zouden rijden.