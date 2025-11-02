Drie renners krijgen mogelijk zege extra bij definitieve schorsing van Oier Lazkano

Als Oier Lazkano ook definitief geschorst wordt, dan speelt de Spanjaard ook drie overwinningen kwijt. Drie renners zouden zo een extra zege op zijn palmares krijgen.

Door “onverklaarbare afwijkingen” in zijn biologisch paspoort in 2022, 2023 en 2024 is Oier Lazkano voorlopig geschorst door de UCI. De Spanjaard reed in die periode bij Movistar en zette enkele mooie resultaten neer.

Zo werd hij onder meer tweede in Dwars door Vlaanderen in 2023, derde in Kuurne-Brussel-Kuurne in 2024 en ook negende in de Dauphiné. De Spanjaard boekte echter ook enkele overwinningen in die periode.

Drie overwinningen Lazkano naar andere renners?

Lazkano won de Boucles de la Mayenne en het Spaans kampioenschap op de weg in 2023 en de Clasica Jaen, een Spaanse Strade Bianche in 2024. Die overwinningen kan Lazkano kwijtspelen als hij definitief geschorst wordt.

Arnaud Demare zou zo de nieuwe eindwinnaar worden van de Boucles de la Mayenne, Juan Ayuso zou een Spaanse titel erbij krijgen en Bastien Tronchon de overwinning in de Clasica. Jaen.





Lazkano won ook etappes in de Ronde van Wallonië en de Ronde van Burgos, maar volgens het UCI-reglement krijgen etappes in rittenkoersen geen nieuwe winnaar.