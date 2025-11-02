"Het is dat hij niet mag van zijn ploeg, anders zou hij direct komen": Duidelijk standpunt over Pogacar

Peter Van Den Abeele, sportdirecteur bij de UCI, bevestigt dat Tadej Pogacar interesse heeft in veldrijden, maar dat zijn ploeg deelname voorlopig afhoudt.

De Internationale Wielerunie UCI voert vanaf 2027 een wijziging door waarbij profteams ook UCI-punten uit andere disciplines dan de weg kunnen laten meetellen. Volgens Peter Van Den Abeele is dit vooral voordelig voor kleinere ploegen. “Voor Visma-Lease a Bike zullen de punten van Wout niet belangrijk zijn, maar voor de kleinere ploegen is het wel interessant”, zegt hij aan Het Belang van Limburg.

Succesvolle integratie

Van Den Abeele noemt de broers Roodhooft als voorbeeld van succesvolle integratie tussen disciplines. Hun team telt renners uit het baanwielrennen, mountainbike en veldrijden. “Zij tonen dat je als jonge renner makkelijk kunt debuteren in een nevendiscipline en toch kan doorgroeien naar een topper op de weg.”

Ook Pogacar heeft een verleden in het veldrijden. Van Den Abeele bevestigt dat de Sloveen nog steeds interesse toont. “Het is dat hij niet mag van zijn ploeg, anders zou hij direct komen crossen.” De UCI ziet in dergelijke combinaties een kans om de sport breder te ontwikkelen.

De initiatieven van EF Education en Jayco-AlUla, die respectievelijk een CX-team en een mountainbikewereldkampioen in huis hebben, worden door Van Den Abeele als positieve signalen beschouwd. Hij noemt het “kleine stappen in de goede richting.”





Al decennia geleden gezegd

Volgens Van Den Abeele zijn deze ontwikkelingen een herbevestiging van inzichten die al decennia geleden werden gedeeld. “Wat we nu zien gebeuren, werd door Eric en Roger De Vlaeminck veertig jaar geleden al gezegd.” De UCI blijft inzetten op discipline-overschrijdende groei.

De sportdirecteur benadrukt dat de integratie van disciplines niet alleen de sport ten goede komt, maar ook de carrièremogelijkheden van jonge renners vergroot. De UCI wil deze trend verder ondersteunen via het puntensysteem en structurele stimulansen.