"Hij moet dat vergeten": opvallende raad voor Thibau Nys voor EK in Middelkerke

Na zijn zege in de Koppenbergcross is Thibau Nys een van de topfavorieten voor het EK in Middelkerke. Al lacht het parcours hem wel niet meteen toe.

Op het bijzonder snelle parcours in Spanje kroonde Thibau Nys zich vorig jaar voor het eerst tot Europees kampioen bij de profs. Volgende week in Middelkerke moet Nys zijn Europese titel verdedigen.

In het zand van Middelkerke zal Nys echter geen topfavoriet zijn, dat beseft hij ook zelf goed. Paul Herygers gaat er nog wat dieper op door. "We hebben een paar kerels bij in België. Je mag die blinddoeken in het zand en die kunnen dat nog", zegt hij bij Sporza.

Dan verwijst Herygers onder meer naar Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en Joran Wyseure. Hun techniek in het zand is veel beter dan die van Nys, dat werd in het verleden al meermaals duidelijk.

Parcours EK Middelkerke niet op maat van Nys

Op het BK voor beloften in 2022 moest Nys vechten voor een plaats in de top tien en gaf hij uiteindelijk ook op na een valpartij. "Hij moet dat jeugdige vergeten", is Herygers echter duidelijk.





Dat Nys in elk interview herhaalt dat hij bang is van het EK in het zand van Middelkerke en dat hij daar aan nog moet werken, is volgens Herygers dan ook goed. Aan Nys om te tonen dat hij het wél kan in het zand.