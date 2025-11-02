Kan Nys ook Van der Poel en Van Aert uitdagen? Herygers doet straffe uitspraak

Foto: © photonews

Thibau Nys heeft meteen bijzonder veel indruk gemaakt in de Koppenbergcross. Kan hij in de kerstperiode ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert het vuur aan de schenen leggen?

Op de Koppenberg begon Thibau Nys zoals alleen Mathieu van der Poel of Wout van Aert dat kunnen, door meteen stevig uit te pakken en de concurrentie naar huis te rijden. Nys won dan ook met overmacht. 

Of Nys de dominante factor zal worden de komende weken, zal nog moeten blijken. Maar nu al wordt er uitgekeken naar de strijd met Mathieu van der Poel en/of Wout van Aert, die in de kerstperiode opnieuw zullen crossen. 

Kan Nys uitdager worden van Van der Poel en Van Aert?

Nys stond op het WK in februari al op het podium met Van der Poel en Van Aert en lijkt nog een pak sterker geworden. Paul Herygers denkt dan ook dat Nys wel eens dicht bij Van der Poel of Van Aert kan eindigen. 

"Vroeg of laat gaat het er van komen dat er een spectaculaire omloop is, waar er technisch moet worden gereden, waar er geweldige sprongen moeten worden gemaakt", zegt Herygers bij Sporza. 

"Dan kan dat een keertje zo uitdraaien. Dat zit eraan te komen. Thibau Nys heeft een stap gezet. Dat hebben we op de Koppenberg gezien." Nu is het voor Nys alleen nog zaak om te bevestigen voor Van der Poel en Van Aert terugkomen.

Thibau Nys
Mathieu Van Der Poel
Wout Van Aert

