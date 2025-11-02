"Onacceptabel": Marion Norbert Riberolle doet oproep na moord op Franse ex-renster

Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle is tweede geworden in Lokeren. Haar gedachten waren vooral bij de vermoode Franse ex-renster Cindy Morvan.

Over haar tweede plaats in Lokeren was Marion Norbert Riberolle kort en krachtig. "Ik ben na Overijse ziek geweest, dus ik heb eigenlijk de hele week in bed gelegen. Dit weekend was voor mij eigenlijk een training richting het EK."

Dat zei de Belgische kampioene in het Nederlands, daarna schakelde ze over naar het Frans om zich beter te kunnen uitdrukken en zich uit te spreken over de moord op de Franse ex-renster Cindy Morvan.

Zij werd vrijdagnacht doodgeschoten in haar appartement in Calais door de vriendin van haar ex-partner. De dader beroofde zich nadien van het leven. Morvan laat twee kinderen achter.

Norbert Riberolle spreekt zich uit tegen geweld

"Ik heb gisteren haar overlijden vernomen", zei Norbert Riberolle. "Toen ik nog in Frankrijk woonde, heeft zij mij echt geholpen om renster te worden. Het was een gewelddadig overlijden."

"Daarom zou ik deze gelegenheid willen aangrijpen om te zeggen dat ik neen zeg tegen geweld. Er is overal veel geweld, ook in Vlaanderen en Wallonië, dat is onacceptabel. Mijn gedachten zijn bij haar en bij haar naasten", besloot Norbert Riberolle nog.