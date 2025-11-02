Staat Van Empel weer bij af? Herygers klaar en duidelijk na snelle opgave in Koppenbergcross

Staat Van Empel weer bij af? Herygers klaar en duidelijk na snelle opgave in Koppenbergcross
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Fem van Empel moest al na vijf minuten opgeven in de Koppenbergcross. Staat de wereldkampioene opnieuw bij af na een moeilijke periode?

In Heerde vierde Fem van Empel haar 50ste profzege in het veld en dat vierde de wereldkampioene uitgebreid. Ze was ook topfavoriete voor de Koppenbergcross, die ze voor de vierde keer op rij kon winnen, en ging goed van start. 

Van Empel reed op kop, maar ze zakte plots weg. De wereldkampioene reed de materiaalpost binnen en gaf al na vijf minuten op. Later verklaarde Visma-Lease a Bike dat Van Empel ziek geworden was na haar overwinning in Heerde. 

Herygers over opgave van Van Empel in Koppenbergcross

"Om dan een week later er al weer bij te zijn, dat was al sterk. Als je hier op de Koppenberg niet 100 procent bent, dan kun je het schudden. Dat hebben we hier met de mannen ook gezien", zegt Paul Herygers bij Sporza. 

Van Empel past zondag ook voor de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee in Lokeren. De mentale problemen waarmee Van Empel deze zomer mee kampte, zullen volgens Herygers dan ook niet terugkomen. 

"Het is niet onoverkomelijk, maar in ieder geval is het niet tof voor haar. Ze kan dat missen als kiespijn. Neem je tijd en kom pas gezond terug", geeft Herygers de wereldkampioene nog een gouden raad. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Fem van Empel
Paul Herygers

Meer nieuws

Evenepoel weet waar hij aan toe is: Roglic spreekt zijn ambities uit voor 2026

Evenepoel weet waar hij aan toe is: Roglic spreekt zijn ambities uit voor 2026

21:30
Alweer een nieuwe zege: Lucinda Brand zegt hoe ze nog beter is geworden

Alweer een nieuwe zege: Lucinda Brand zegt hoe ze nog beter is geworden

20:00
'Dan toch een toekomst voor Wagner Bazin WB in 2026 in het peloton'

'Dan toch een toekomst voor Wagner Bazin WB in 2026 in het peloton'

19:00
Christoph Roodhooft komt met slecht nieuws over terugkeer van twee crossers

Christoph Roodhooft komt met slecht nieuws over terugkeer van twee crossers

18:30
"Of we dit gaan uitpraten?" Thibau Nys is bikkelhard voor vader Sven Nys

"Of we dit gaan uitpraten?" Thibau Nys is bikkelhard voor vader Sven Nys

17:30
"Onacceptabel": Marion Norbert Riberolle doet oproep na moord op Franse ex-renster

"Onacceptabel": Marion Norbert Riberolle doet oproep na moord op Franse ex-renster

17:00
🎥 "Remco-achtige" Thibau Nys boos op zijn materiaal, "verantwoordelijke" Sven Nys komt met uitleg

🎥 "Remco-achtige" Thibau Nys boos op zijn materiaal, "verantwoordelijke" Sven Nys komt met uitleg

16:30
Opnieuw slecht nieuws over Eli Iserbyt: "Moeten ons geen illusies maken"

Opnieuw slecht nieuws over Eli Iserbyt: "Moeten ons geen illusies maken"

15:45
"Hij moet dat vergeten": opvallende raad voor Thibau Nys voor EK in Middelkerke

"Hij moet dat vergeten": opvallende raad voor Thibau Nys voor EK in Middelkerke

15:00
Lampaert en Merlier doen boekje open over Declercq: "Dat wil iets zeggen, hé"

Lampaert en Merlier doen boekje open over Declercq: "Dat wil iets zeggen, hé"

14:00
Biniam Girmay is het beu en uit zijn frustraties over Intermarché-Wanty

Biniam Girmay is het beu en uit zijn frustraties over Intermarché-Wanty

13:30
"Van der Poel bewijst dat het wél kan": duidelijke oproep aan Pogacar, Del Toro en Seixas

"Van der Poel bewijst dat het wél kan": duidelijke oproep aan Pogacar, Del Toro en Seixas

13:00
🎥 Unieke blik achter de schermen: vriendin Anna toont wat ze allemaal doet voor Thibau Nys

🎥 Unieke blik achter de schermen: vriendin Anna toont wat ze allemaal doet voor Thibau Nys

12:30
"Grote publiek vergeet dat snel": Van Aert zegt waarom hij afscheid van Declercq niet wilde missen

"Grote publiek vergeet dat snel": Van Aert zegt waarom hij afscheid van Declercq niet wilde missen

12:00
Kan Nys ook Van der Poel en Van Aert uitdagen? Herygers doet straffe uitspraak

Kan Nys ook Van der Poel en Van Aert uitdagen? Herygers doet straffe uitspraak

09:00
Oier Lazkano doorbreekt de stilte en reageert nu ook zelf op voorlopige schorsing

Oier Lazkano doorbreekt de stilte en reageert nu ook zelf op voorlopige schorsing

11:00
"Met alle respect, maar...": Niels Albert ziet groot verschil tussen Nys en andere crossers

"Met alle respect, maar...": Niels Albert ziet groot verschil tussen Nys en andere crossers

10:00
Thibau Nys over zijn vader Sven Nys: "Hij werd er zelfs zot van"

Thibau Nys over zijn vader Sven Nys: "Hij werd er zelfs zot van"

08:30
Tim Declercq neemt in schoonheid afscheid en heeft mooie woorden voor Van Aert en co

Tim Declercq neemt in schoonheid afscheid en heeft mooie woorden voor Van Aert en co

08:00
Drie renners krijgen mogelijk zege extra bij definitieve schorsing van Oier Lazkano

Drie renners krijgen mogelijk zege extra bij definitieve schorsing van Oier Lazkano

07:35
"Het is dat hij niet mag van zijn ploeg, anders zou hij direct komen": Duidelijk standpunt over Pogacar

"Het is dat hij niet mag van zijn ploeg, anders zou hij direct komen": Duidelijk standpunt over Pogacar

07:00
Thuisrijder zit niet in selectie voor EK veldrijden in Middelkerke en spreekt daarover klare taal

Thuisrijder zit niet in selectie voor EK veldrijden in Middelkerke en spreekt daarover klare taal

01/11
Meer details uitgelekt over dopinggeruchten rond ploegmaat van Remco Evenepoel

Meer details uitgelekt over dopinggeruchten rond ploegmaat van Remco Evenepoel

01/11
Het beste wielerland via UCI-punten: Slovenië, Denemarken of toch maar België?

Het beste wielerland via UCI-punten: Slovenië, Denemarken of toch maar België?

01/11
"Pijnlijk voor ploegmaten en personeel": deze renner wachtte fusie van Lotto en Intermarché niet af

"Pijnlijk voor ploegmaten en personeel": deze renner wachtte fusie van Lotto en Intermarché niet af

01/11
Geen cross, wel criterium: Van Aert geeft update over zijn vorm en begint over... de Tour de France

Geen cross, wel criterium: Van Aert geeft update over zijn vorm en begint over... de Tour de France

01/11
Proximus legt uit waarom je moet betalen om de cross live te zien op tv

Proximus legt uit waarom je moet betalen om de cross live te zien op tv

01/11
Na zijn demonstratie op de Koppenberg: is Thibau Nys nu meteen favoriet voor het EK?

Na zijn demonstratie op de Koppenberg: is Thibau Nys nu meteen favoriet voor het EK?

01/11
Op zijn Van der Poels: Thibau Nys maakt entree met stijl op Koppenberg

Op zijn Van der Poels: Thibau Nys maakt entree met stijl op Koppenberg

01/11
🎥 Nerveuzer dan zelf koersen: kids van Van Aert, Lampaert en Declercq koersen tegen elkaar

🎥 Nerveuzer dan zelf koersen: kids van Van Aert, Lampaert en Declercq koersen tegen elkaar

01/11
Ouders ook vandaag op de Koppenberg als eerbetoon aan dochter en winnares die aan kanker stierf

Ouders ook vandaag op de Koppenberg als eerbetoon aan dochter en winnares die aan kanker stierf

01/11
"Het heeft mijn leven gered": wereldkampioene stuurt foto uit ziekenbed de wereld in

"Het heeft mijn leven gered": wereldkampioene stuurt foto uit ziekenbed de wereld in

01/11
Vijfvoudig Tourwinnaar geeft zijn redenen om te twijfelen aan Remco Evenepoel

Vijfvoudig Tourwinnaar geeft zijn redenen om te twijfelen aan Remco Evenepoel

01/11
Naast sporten met Roxanne: Mathieu van der Poel vindt nieuwe, opmerkelijke slogan om inspiratie uit te halen

Naast sporten met Roxanne: Mathieu van der Poel vindt nieuwe, opmerkelijke slogan om inspiratie uit te halen

01/11
Cavendish onthult verregaande interesse van topteam in Evenepoel uit 2022: "Ze waren bezig met iets groots"

Cavendish onthult verregaande interesse van topteam in Evenepoel uit 2022: "Ze waren bezig met iets groots"

01/11
Wout van Aert spaart zich op geen enkel vlak: "Het seizoen start hier"

Wout van Aert spaart zich op geen enkel vlak: "Het seizoen start hier"

01/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Oier Lazkano Remco Evenepoel Wout Van Aert Tim Declercq Sven Nys Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Tim Merlier Paul Herygers Bernard Hinault Gerben Kuypers Yves Lampaert Lars Van Der Haar Michael Vanthourenhout Niels Albert Biniam Girmay Fem van Empel Rui Alberto Faria Costa Primoz Roglic

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved