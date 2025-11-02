Staat Van Empel weer bij af? Herygers klaar en duidelijk na snelle opgave in Koppenbergcross

Fem van Empel moest al na vijf minuten opgeven in de Koppenbergcross. Staat de wereldkampioene opnieuw bij af na een moeilijke periode?

In Heerde vierde Fem van Empel haar 50ste profzege in het veld en dat vierde de wereldkampioene uitgebreid. Ze was ook topfavoriete voor de Koppenbergcross, die ze voor de vierde keer op rij kon winnen, en ging goed van start.

Van Empel reed op kop, maar ze zakte plots weg. De wereldkampioene reed de materiaalpost binnen en gaf al na vijf minuten op. Later verklaarde Visma-Lease a Bike dat Van Empel ziek geworden was na haar overwinning in Heerde.

Herygers over opgave van Van Empel in Koppenbergcross

"Om dan een week later er al weer bij te zijn, dat was al sterk. Als je hier op de Koppenberg niet 100 procent bent, dan kun je het schudden. Dat hebben we hier met de mannen ook gezien", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Van Empel past zondag ook voor de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee in Lokeren. De mentale problemen waarmee Van Empel deze zomer mee kampte, zullen volgens Herygers dan ook niet terugkomen.

"Het is niet onoverkomelijk, maar in ieder geval is het niet tof voor haar. Ze kan dat missen als kiespijn. Neem je tijd en kom pas gezond terug", geeft Herygers de wereldkampioene nog een gouden raad.