Thibau Nys over zijn vader Sven Nys: "Hij werd er zelfs zot van"

Foto: © photonews

Thibau Nys heeft op de Koppenberg meteen zijn eerste cross van het seizoen gewonnen. Kan Nys nog veel beter worden de komende weken?

Met bijzonder veel zelfvertrouwen stond Thibau Nys aan de start van de Koppenbergcross. De Europese kampioen had dat ook stevig uitgesproken en ook in zijn entourage sprak Nys dat ook uit. 

Nys wist dat hij conditioneel heel goed was, misschien zelfs beter dan hij ooit geweest is. Nys was dan ook zelden zo zelfzeker als de laaste anderhalve week voor de Koppenbergcross. 

"Papa (Sven Nys, nvdr.) werd er zelfs zot van. ‘Doe eens normaal, man’, was zijn reactie. Maar ik voelde op training dat het goed zat", stelde Nys. Maar Nys reed een perfecte cross en won voor de tweede keer de Koppenbergcross. 

Kan Nys nog beter worden?

Nys lijkt nu al bijzonder goed te zijn en is nog maar begonnen aan zijn seizoen in het veld. Kan daar nog een laagje bijkomen de komende weken? "Als er al een laagje bij komt, zal het toch een heel klein laagje zijn."

"Dat zal dan vooral te maken hebben met het crossritme nog meer te pakken krijgen, want conditioneel zal Nys niet meer zoveel stappen zetten. Qua techniek zou er wel nog zo'n vijf procent kunnen bijkomen, qua conditie nog twee à drie procent. 

