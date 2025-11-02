"Van der Poel bewijst dat het wél kan": duidelijke oproep aan Pogacar, Del Toro en Seixas

Het veldrijden lijkt in 2030 olympisch te worden en op het programma te staan van de Olympische Winterspelen. En dat zou meer talent in het veldrijden kunnen houden.

Na jaren lobbyen lijkt het veldrijden eindelijk een olympische sport te worden. Op de Olympische Winterspelen in 2030 zou het op het programma staan. Het IOC lijkt af te stappen van de voorwaarde dat een sport op sneeuw of ijs beoefend moet worden.

Een buitensport die in de winter wordt beoefend, zou moeten volstaan. Ten laatste op het WK veldrijden in Hulst, in januari 2026, lijkt de beslissing te worden genomen over het olympische statuut van het veldrijden.

Van der Poel bewijst dat cross en weg te combineren is

Want bij de UCI vinden ze dat er nu nog te veel talent verloren gaat. Zo komt toptalent Paul Seixas uit het veldrijden, maar de Fransman rijdt sinds vorig seizoen niet meer in het veld. En dat wil de UCI vermijden.

"Mathieu van der Poel bewijst echter dat de combinatie wel kan: zeven keer wereldkampioen veldrijden en toch wint hij elk jaar zijn klassiekers", zegt Peter Van Den Abeele, Directeur Sport van de UCI, bij Het Nieuwsblad.





Ook Tadej Pogacar en Isaac Del Toro reden vroeger in het veld, maar zij laten het al jaren links liggen. Zouden zij ook hun oog laten vallen op de Olympische Winterspelen als het veldrijden in 2030 op het programma staat?