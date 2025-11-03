Belgische Lotto-renner bedankt voor fusie en vindt onderdak bij ambitieuze ploeg

Arjen Livyns (31) stapt niet mee in het fusieproject tussen Lotto en Intermarché-Wanty. Hij kiest voor een uitdaging bij revelatie XDS Astana.

Het was al een tijdje duidelijk dat Arjen Livyns zou vertrekken bij Lotto en naar XDS Astana zou trekken, de ploeg van Aleksandr Vinokoerov heeft de komst van Livyns nu officieel bekendgemaakt. Livyns tekent een contract van één jaar.

De voorbije drie jaar reed Livyns bij Lotto en behaalde hij enkele mooie ereplaatsen. Vorig jaar werd hij zevende in een etappe in de Vuelta, dit jaar werd hij achtste in Dwars door Vlaanderen en vierde op het BK.

Welke rol krijgt Livyns bij XDS Astana?

"Ik wil het team bedanken voor deze kans. Het was belangrijk voor mij om mijn carrière voort te zetten in een sterk en gevestigd project met een rijke geschiedenis, waar ik op mijn best kan presteren en de ervaring die ik heb opgedaan kan delen."

"Ik hoop een waardevolle aanwinst te zijn voor het team in de klassiekers en andere grote WorldTour-races. De klassiekers en grote rondes zijn de reden dat ik een profrenner werd, en nu wil ik samen met het team succes behalen in deze koersen."

"Ik heb er vertrouwen in dat Arjen snel in het team zal integreren en XDS Astana zal helpen aan betere resultaten in de Belgische en Franse klassiekers volgend seizoen", zegt Vinokoerov nog.