'Deze renners mogen vertrekken bij Lotto en Intermarché-Wanty, Lotto-Belg vindt verrassende nieuwe ploeg'

De fusieploeg van Lotto en Intermarché-Wanty krijgt stilaan vorm. Toch zullen enkele renners die volgend jaar nog een contract hebben andere oorden moeten opzoeken.

De aanstaande fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty zorgt voor een overschot aan renners. Een profploeg mag maximaal uit dertig renners bestaan, terwijl beide ploegen samen 38 renners onder contract hebben voor 2026.

Bij Lotto hebben maar liefst dertien renners een aflopend contract dit jaar, die voorlopig niet verlengd kunnen worden. Zo zag Lotto al Alec Segaert bij Bahrain Victorious tekenen en Brent Van Moer bij Q36.5 Pro Cycling.

Volgens HLN heeft ook Arjen Livyns ondertussen onderdak gevonden, hij zou naar XDS Astana trekken. Laurens De Vreese was de laatste Belg bij die ploeg, hij reed van 2015 tot 2020 bij de Kazachse ploeg.

Welke renners mogen vertrekken bij Lotto en Intermarché-Wanty?

Voor enkele renners die nu nog een contract hebben, zal er ook bij de fusieploeg geen plaats zijn. Milan Donie zou nog een extra jaar bij de opleidingsploeg van Lotto rijden, terwijl Reuben Thompson, Lorenz Van de Wynkele, Baptiste Veistroffer zouden mogen vertrekken.

Bij Intermarché-Wanty zou op een vijftal renners ook niet meer gerekend worden. Het gaat om Kamiel Bonneu, Dries De Pooter, Alexy Faure Prost, Alexander Kamp en Dion Smith. Of Biniam Girmay blijft, is nog niet duidelijk.