'Deze renners mogen vertrekken bij Lotto en Intermarché-Wanty, Lotto-Belg vindt verrassende nieuwe ploeg'

'Deze renners mogen vertrekken bij Lotto en Intermarché-Wanty, Lotto-Belg vindt verrassende nieuwe ploeg'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De fusieploeg van Lotto en Intermarché-Wanty krijgt stilaan vorm. Toch zullen enkele renners die volgend jaar nog een contract hebben andere oorden moeten opzoeken.

De aanstaande fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty zorgt voor een overschot aan renners. Een profploeg mag maximaal uit dertig renners bestaan, terwijl beide ploegen samen 38 renners onder contract hebben voor 2026. 

Bij Lotto hebben maar liefst dertien renners een aflopend contract dit jaar, die voorlopig niet verlengd kunnen worden. Zo zag Lotto al Alec Segaert bij Bahrain Victorious tekenen en Brent Van Moer bij Q36.5 Pro Cycling.

Volgens HLN heeft ook Arjen Livyns ondertussen onderdak gevonden, hij zou naar XDS Astana trekken. Laurens De Vreese was de laatste Belg bij die ploeg, hij reed van 2015 tot 2020 bij de Kazachse ploeg. 

Welke renners mogen vertrekken bij Lotto en Intermarché-Wanty?

Voor enkele renners die nu nog een contract hebben, zal er ook bij de fusieploeg geen plaats zijn. Milan Donie zou nog een extra jaar bij de opleidingsploeg van Lotto rijden, terwijl Reuben Thompson, Lorenz Van de Wynkele, Baptiste Veistroffer zouden mogen vertrekken. 

Bij Intermarché-Wanty zou op een vijftal renners ook niet meer gerekend worden. Het gaat om Kamiel Bonneu, Dries De Pooter, Alexy Faure Prost, Alexander Kamp en Dion Smith. Of Biniam Girmay blijft, is nog niet duidelijk. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Arjen Livyns

Meer nieuws

Stevige reality check: Tadej Pogacar schrikt zich een bult

Stevige reality check: Tadej Pogacar schrikt zich een bult

21:30
"Verschrikkelijk": Jan Bakelants trekt aan de alarmbel over Tadej Pogacar

"Verschrikkelijk": Jan Bakelants trekt aan de alarmbel over Tadej Pogacar

20:00
Van Gucht doet duidelijke oproep aan Evenepoel: "Zitten daar allemaal op te wachten"

Van Gucht doet duidelijke oproep aan Evenepoel: "Zitten daar allemaal op te wachten"

19:00
"Hij heeft de code gekraakt": Van der Poel de enige die Pogacar kan kloppen

"Hij heeft de code gekraakt": Van der Poel de enige die Pogacar kan kloppen

18:30
Jonas Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug op zijn seizoen

Jonas Vingegaard blikt met gemengde gevoelens terug op zijn seizoen

18:00
Thibau Nys onthult waarom hij het veldrijden niet wil loslaten

Thibau Nys onthult waarom hij het veldrijden niet wil loslaten

17:00
Juan Ayuso haalt stevig uit naar "agressief" management van UAE Team Emirates-XRG

Juan Ayuso haalt stevig uit naar "agressief" management van UAE Team Emirates-XRG

16:30
"Altijd wel iets aan de hand": veel vragen bij transfer van Uijtdebroeks naar Movistar

"Altijd wel iets aan de hand": veel vragen bij transfer van Uijtdebroeks naar Movistar

16:00
Soudal Quick-Step ziet renner na zeven jaar vertrekken, Lucinda Brand verlengt bij Lidl-Trek

Soudal Quick-Step ziet renner na zeven jaar vertrekken, Lucinda Brand verlengt bij Lidl-Trek

15:00
'Miljoenen euro's schuld: fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty botst op stevig obstakel'

'Miljoenen euro's schuld: fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty botst op stevig obstakel'

14:00
Mathieu van der Poel spreekt over potentieel einde van zijn carrière en heeft al één zaak zo goed als beslist

Mathieu van der Poel spreekt over potentieel einde van zijn carrière en heeft al één zaak zo goed als beslist

13:30
Meeus komt verrassend uit de hoek over komst van Evenepoel en klampt zich vast aan sprankeltje hoop

Meeus komt verrassend uit de hoek over komst van Evenepoel en klampt zich vast aan sprankeltje hoop

13:00
José De Cauwer raakt maar niet uitgepraat over ongelooflijke stunt van Mathieu van der Poel: "Crazy!"

José De Cauwer raakt maar niet uitgepraat over ongelooflijke stunt van Mathieu van der Poel: "Crazy!"

12:30
Lampaert twijfelt of Evenepoel zal slagen in ultieme missie en spreekt over financieel aspect van transfer

Lampaert twijfelt of Evenepoel zal slagen in ultieme missie en spreekt over financieel aspect van transfer

12:00
Belgische wielrenner, ooit goed voor top 20 in Parijs-Roubaix, zwaait na meer dan 15 jaar af op eigen bodem

Belgische wielrenner, ooit goed voor top 20 in Parijs-Roubaix, zwaait na meer dan 15 jaar af op eigen bodem

11:00
Mathieu van der Poel geeft extra uitleg bij vakantie en de rust waar hij nog steeds nood aan heeft

Mathieu van der Poel geeft extra uitleg bij vakantie en de rust waar hij nog steeds nood aan heeft

10:00
Oumi Rayane zet de puntjes op de i en zegt hoe Remco Evenepoel haar wel of niet geholpen heeft Naast de fiets

Oumi Rayane zet de puntjes op de i en zegt hoe Remco Evenepoel haar wel of niet geholpen heeft

09:00
Del Grosso in voetsporen Van der Poel, maar volgende opvolger staat al klaar: "Alpecin-Deceuninck ideaal team"

Del Grosso in voetsporen Van der Poel, maar volgende opvolger staat al klaar: "Alpecin-Deceuninck ideaal team"

08:30
Van der Poel heeft toegegeven dat hij last had van septemberitis: "Meer trainingen niet afgewerkt dan wel"

Van der Poel heeft toegegeven dat hij last had van septemberitis: "Meer trainingen niet afgewerkt dan wel"

08:00
Evenepoel en zijn ouders kunnen supertrots zijn: deze keer staat Oumi in spotlights (en op balkon stadhuis) Naast de fiets

Evenepoel en zijn ouders kunnen supertrots zijn: deze keer staat Oumi in spotlights (en op balkon stadhuis)

07:30
"De vraag van één miljoen, en meer": De Cauwer uit zijn twijfels over Evenepoel

"De vraag van één miljoen, en meer": De Cauwer uit zijn twijfels over Evenepoel

07:00
Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over opvallende nieuwkomer

Visma-Lease a Bike krijgt slecht nieuws over opvallende nieuwkomer

07/10
Door Van Aert: Van der Poel onthult hoe hij zijn mindset helemaal veranderde

Door Van Aert: Van der Poel onthult hoe hij zijn mindset helemaal veranderde

07/10
Koers met vier renners: Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro nemen het tegen elkaar op

Koers met vier renners: Pogacar, Vingegaard, Roglic en Del Toro nemen het tegen elkaar op

07/10
Evenepoel en Roglic niet samen in één ploeg? Sloveen zaait twijfel over zijn toekomst

Evenepoel en Roglic niet samen in één ploeg? Sloveen zaait twijfel over zijn toekomst

07/10
Krijgt hij een plaats bij fusieploeg van Lotto en Intermarché? Toon Aerts heeft nieuws

Krijgt hij een plaats bij fusieploeg van Lotto en Intermarché? Toon Aerts heeft nieuws

07/10
"Was echt nodig": Sven Nys onthult hoe Thibau Nys zich heeft ontspannen na zwaar wegseizoen

"Was echt nodig": Sven Nys onthult hoe Thibau Nys zich heeft ontspannen na zwaar wegseizoen

07/10
🎥 Jordi Meeus schiet raak in Binche, onvermijdelijke Tadej Pogacar wint met opmerkelijke aanval

🎥 Jordi Meeus schiet raak in Binche, onvermijdelijke Tadej Pogacar wint met opmerkelijke aanval

07/10
Wanneer zien we hem in het veld? Van der Poel licht tipje van de sluier

Wanneer zien we hem in het veld? Van der Poel licht tipje van de sluier

07/10
Van vijf naar twaalf crossen: veldrijden nog meer achter betaalmuur dit seizoen

Van vijf naar twaalf crossen: veldrijden nog meer achter betaalmuur dit seizoen

07/10
Uijtdebroeks spreekt ambitieus plan uit bij zijn nieuwe ploeg Movistar

Uijtdebroeks spreekt ambitieus plan uit bij zijn nieuwe ploeg Movistar

07/10
Van der Poel kreeg berichtje van Pogacar na het WK: "Dat stuurde hij mij"

Van der Poel kreeg berichtje van Pogacar na het WK: "Dat stuurde hij mij"

07/10
"Gaat echt nergens over": Zonneveld vindt Pogacar nu al veel groter dan Merckx

"Gaat echt nergens over": Zonneveld vindt Pogacar nu al veel groter dan Merckx

07/10
"Vind ik ongelooflijk": Sven Nys stevig onder de indruk bij zijn veldritploeg

"Vind ik ongelooflijk": Sven Nys stevig onder de indruk bij zijn veldritploeg

07/10
"Moeten eerlijk zijn": Vannieuwkerke glashelder over de dominantie van Pogacar

"Moeten eerlijk zijn": Vannieuwkerke glashelder over de dominantie van Pogacar

07/10
Na zijn derde plaats in de Tour: komst van Evenepoel schrikt Lipowitz niet af

Na zijn derde plaats in de Tour: komst van Evenepoel schrikt Lipowitz niet af

07/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Wout Van Aert Jordi Meeus Toon Aerts Jose De Cauwer Sven Vanthourenhout Lucinda Brand Sven Nys Cian Uijtdebroeks Primoz Roglic Bjarne Riis Demi Vollering Lorena Wiebes Tibor Del Grosso Baptiste Planckaert Yves Lampaert

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved