Houdt Pogacar geen rekening meer met Vingegaard? "Rijdt de Tour niet meer om te winnen"

Tadej Pogacar won dit jaar voor de vierde keer in zijn carrière de Tour de France. Een echte uitdager had de Sloveen niet en dus lijkt hij andere doelen te stellen.

De vierde eindzege in de Tour de France van Tadej Pogacar kwam nooit echt in gevaar. Jonas Vingegaard probeerde hem wel het vuur aan de schenen te leggen, maar Pogacar lossen lukte de Deen nooit.

Vorig jaar won Pogacar de Tour met zes minuten voorsprong op Vingegaard, dit jaar had hij nog altijd een comfortabele voorsprong van meer dan vier minuten. De nummer drie volgde telkens op nog veel grotere achterstand.

Welke doelen heeft Pogacar nog in de Tour?

"Een paar jaar geleden vond ik Vingegaard de betere grote ronde-renner, maar dit jaar waren ze allebei fit en Pogacar verpulverde hem", zegt ex-renner Tejay Van Garderen in Beyond the Podium. "Het was geen wedstrijd."

Voormalig renner Bob Roll ziet dat Pogacar dan ook andere doelen zoekt in de Tour. "Hij rijdt niet meer om de Tour te winnen. Hij wil records breken, Cavendish voorbijgaan (35 ritzeges, nvdr.) en alles winnen wat er te winnen valt."

Dat denkt ook Van Garderen. "Hij zal elke kans grijpen om zijn stempel te drukken. Of het nu in de Pyreneeën is of op de Alpe d'Huez, hij wacht niet, hij creëert momenten."