Primoz Roglic onthult hoe zijn eerste ontmoeting met Remco Evenepoel is verlopen

Primoz Roglic wordt volgend jaar ploegmaat van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Echt goed kennen de twee elkaar nog niet, maar Roglic kijkt wel uit naar de samenwerking.

De voorbije jaren waren Primoz Roglic en Remco Evenepoel concurrenten van elkaar, binnenkort worden ze dus ploegmaats. Vorige maand maakten ze al korte kennis met elkaar op de eerste stage van de ploeg.

"We hebben elkaar natuurlijk wel gezien en we hebben ook wat gebabbeld, maar heel lang was dat gesprek niet. Dat zijn vaak drukke dagen en we hadden weinig tijd", zegt Roglic bij La Dernière Heure.

Roglic wil nog geen oordeel vellen over Evenepoel

Op het eerste trainingskamp in december op Mallorca wil Roglic daar wel verandering in brengen. Een oordeel wil Roglic nog niet vellen over Evenepoel. "Het zou dus niet eerlijk zijn op basis van die eerste ontmoeting", zegt de Sloveen.

"Hij is een goede kerel, maar we hebben bijvoorbeeld nog geen fantastische avond samen gehad", lachte Roglic. Evenepoel drinkt geen alcohol, dus Roglic zal daar een andere manier voor moeten vinden.





"Ik heb wel het gevoel dat hij erg enthousiast is om bij ons te komen. Hij is nog jong, maar heeft al énorm veel wedstrijden gewonnen en hij heeft een aanpak die dat succes verklaart", besluit Roglic nog.