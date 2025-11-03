Wat als Iserbyt nieuwe operatie moet ondergaan? Mettepenningen vreest het ergste

Wat als Iserbyt nieuwe operatie moet ondergaan? Mettepenningen vreest het ergste
Eli Iserbyt lijkt opnieuw hervallen te zijn in zijn blessure. Als dat het geval is, dan is de vraag of Iserbyt nog een nieuwe operatie aankan.

Alles leek er de voorbije weken op te wijzen dat Eli Iserbyt op 11 november zijn comeback zou maken in Niel, maar dat lijkt nu bijzonder onwaarschijnlijk te zijn. Dat zei zijn ploegmanager Jurgen Mettepenningen in Lokeren.

"Tot twee weken geleden leek het goed te gaan, maar er was toch een terugval tijdens de training", zegt Mettepenningen bij Sporza. De doorbloeding in zijn linkerbeen zou niet optimaal zijn en er zou opnieuw een vernauwing zijn in zijn liesslagader. 

Kan Iserbyt nieuwe operatie nog aan?

Er zouden volgende week nog eens testen plaatsvinden om echt uitsluitsel te krijgen. Wat als blijkt dat Iserbyt nog eens een operatie zou moeten ondergaan? Mettepenningen houdt alvast zijn hart vast. 

"Dan weet ik niet of hij dat nog zal kunnen opbrengen. De vraag is wat hij fysiek en mentaal nog aankan. Het is een heel zware periode voor ons", stelde de ploegmanager van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw nog. 

In totaal ging Iserbyt al vier keer onder het mes aan zijn liesslagader. In februari een eerste keer, nadat hij was hervallen in juni een tweede keer. Daarna doken er complicaties op, waardoor Iserbyt nog twee keer onder het mes moest. 

